Phim truyền hình gợi dục nhất lịch sử

"The Hunting Wives" với cốt truyện táo bạo và loạt cảnh phòng the gây sốc, bị đánh giá là tác phẩm tục tĩu, gợi dục nhất từng phát sóng trên truyền hình.

Theo The Sun, bộ phim truyền hình The Hunting Wives sắp được lên sóng trên kênh ITVX. Tác phẩm gây xôn xao khi có cốt truyện giật gân, cùng nhiều cảnh phòng the táo bạo.

The Hunting Wives xoay quanh nhân vật chính Sophie O’Neil (Brittany Snow thủ vai). Sau một biến cố, cô cùng chồng và con trai rời bỏ cuộc sống yên bình ở Boston, Massachusetts, chuyển đến vùng Đông Texas. Tại đây, Sophie gặp người hàng xóm bí ẩn, quyến rũ Margo Banks (Malin Åkerman) và nhanh chóng rơi vào lưới tình. Từ đây, cô bị cuốn vào thế giới xa hoa của nhóm bạn thân toàn những phụ nữ giàu có, quyền lực.

Các cảnh phim được hé lộ cho thấy nhóm phụ nữ cởi áo, khoe đồ lót trước khi trao nhau những nụ hôn nồng cháy. Sau đó, Sophie còn xuất hiện trong cảnh giường chiếu cùng chồng trong một phân đoạn gây đỏ mặt khác.

Dàn diễn viên tham gia trong phim. Ảnh: ITVX.

Trước đó, The Hunting Wives đã có màn chào sân tại Netflix và gây ra tranh cãi. Không ít ý kiến cho rằng cốt truyện bị "phóng đại", trong khi những cảnh 18+ quá táo bạo, trụy lạc và gợi dục. Khán giả đánh giá đây là phim truyền hình tục tĩu nhất trong lịch sử. Thế nhưng, sự "trần trụi" của The Hunting Wives vẫn được nhiều người xem đón nhận.

“Nhìn chung, nếu bạn muốn một bộ phim dễ xem và đầy khoảnh khắc ‘điên rồ’, thì đây là lựa chọn đáng thử", một tài khoản bình luận.

Trong chương trình Late Night With Seth Meyers, khi được MC hỏi về phản ứng khi phim được phát sóng trên một nền tảng lớn, nữ chính Brittany Snow chia sẻ vừa thấy biết ơn, phấn khích, nhưng đồng thời cũng "buồn nôn" khi nghĩ tới việc những cảnh 18+ bạo liệt của mình bị gia đình và cả thế giới chứng kiến.