Lương Thùy Linh gây bàn tán

Lương Thùy Linh bị đồn sẽ thay thế Hương Giang thi Miss Universe 2025. Song, người đẹp mới đây đã lên tiếng phủ nhận.

Mạng xã hội những ngày qua lan truyền thông tin Hương Giang gặp trục trặc về hồ sơ dự thi Miss Universe 2025. Mới đây, hoa hậu Lương Thùy Linh lại gây xôn xao khi đăng tải dòng trạng thái ẩn ý: "Road to…". Dưới phần bình luận, ông Valentine Trần - Chủ tịch Miss Universe Vietnam - viết: "Can't wait" (tạm dịch: Mong từng ngày).

Ngày 23/10, bà Phạm Kim Dung - CEO Sen Vàng - nhắn gửi nàng hậu: "Chúc con gái thành công trên chặng đường mới. Mẹ sẽ luôn đằng sau ủng hộ mọi quyết định của con". Những động thái này khiến dân mạng suy đoán Lương Thuỳ Linh được chọn thay Hương Giang tranh tài tại đấu trường sắc đẹp Miss Universe sắp tới.

Lương Thùy Linh được đồn đoán sắp tham gia cuộc thi sắc đẹp. Ảnh: FBNV.

Song, Lương Thùy Linh mới đây đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên. Khi một khán giả bình luận về việc liệu có phải cô sẽ thay thế Hương Giang hay không, người đẹp đáp: "Dạ không có, hiểu lầm". Trong khi, trên trang cá nhân, Hương Giang cũng đăng tải clip tập luyện chuẩn bị cho cuộc thi, gián tiếp phủ nhận tin đồn bị thay thế.

Trước đó, tối 24/9, Miss Universe Vietnam gây sốc khi công bố Hương Giang sẽ thi Miss Universe 2025 ở Thái Lan. Ban tổ chức cho biết Hương Giang có hành trình nổi bật khi hoạt động ở nhiều vai trò, đồng thời từng là nhà sản xuất Miss Universe Vietnam 2024. Đáng chú ý, đơn vị này chọn “hand-pick” thay vì tổ chức thi như lệ thường.

Trước những tranh luận, Hương Giang chia sẻ: "Thay vì hỏi ‘Tại sao lại là Hương Giang?’, tôi chọn hỏi ‘Tại sao không thể là Hương Giang?’. Nếu Hương Giang có thể, thì bất kỳ ai có xuất phát điểm như tôi cũng có thể. Đây không phải câu chuyện về giới tính, mà là câu chuyện về con người, về niềm tin và sự nỗ lực để thay đổi cuộc đời".

Về phía Lương Thùy Linh, cô đăng quang ngôi vị cao nhất của Miss World Vietnam 2019, sau đó thi Miss World và vào top 12. Cô là một trong những hoa hậu thành công khi lấn sân sang lĩnh vực người mẫu. Gần đây, cô lấn sân kinh doanh thời trang song vấp tranh cãi.