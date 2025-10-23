Diễn viên Nhật xin lỗi sau ồn ào ngoại tình

Hôm 22/10, tờ Bunshun gây chấn động dư luận Nhật Bản khi tung bằng chứng, phanh phui vụ việc nam thần bóng chuyền Ran Takahashi ngoại tình, trong khi đã có bạn gái là một influencer nổi tiếng. Danh tính người tình bí mật của Takahashi được tiết lộ là diễn viên phim người lớn Kawakita Ayaka.
Trước làn sóng chỉ trích của khán giả, Kawakita Ayaka lập tức khóa tài khoản mạng xã hội. Song tới sáng 23/10, cô lên tiếng về lùm xùm tình ái, ngầm phủ nhận chuyện có quan hệ tình cảm với Ran Takahashi.
Kawakita Ayaka lên tiếng xin lỗi sau ồn ào đời tư. Ảnh: IGNV.
Trên trang cá nhân, Ayaka viết: “Tôi xin lỗi vì đã khiến người hâm mộ lo lắng về sự việc lần này. Có nhiều nội dung trong bài báo đó không chính xác. Tuy nhiên, vì có ảnh bằng chứng nên dù tôi giải thích thế nào, mọi người có lẽ vẫn không tin. Tôi chân thành xin lỗi vì đã khiến mọi người cảm thấy khó chịu".
Diễn viên cũng nhấn mạnh sẽ vượt qua cú sốc đời tư và tiếp tục làm việc chăm chỉ trong tương lai.
Về phía Ran Takahashi, sáng 23/10, anh cũng có chia sẻ mới trên trang cá nhân. Nam thần bóng chuyền Nhật Bản xin lỗi vì những ồn ào đời tư. Anh đồng thời cho biết từ nay sẽ tập trung cho mùa giải mới, hy vọng công chúng không tiếp tục bàn tán về vụ việc này.
Trước đó, tờ Bunshun đưa tin Ran Takahashi đã có bạn gái là một influencer nổi tiếng, tên Uka. Cả hai bí mật hẹn hò từ năm 2024, kín tiếng trước truyền thông. Song trong thời gian quen Uka, Takahashi lại có quan hệ mập mờ với Kawakita Ayaka. Sau trận đấu với Bulgaria ngày 3/9, hai người gặp nhau bí mật tại Roppongi (Tokyo), dùng bữa trong phòng riêng có karaoke, rồi sau đó đến một khách sạn cao cấp vào lúc nửa đêm.
Đến 30/9, sau khi tham dự một sự kiện ở Osaka, Takahashi lại bay ra Tokyo, qua đêm với người tình bí mật tại khách sạn hạng sang ở Shinagawa.
Takahashi sau đó phủ nhận toàn bộ tin đồn, khẳng định cả hai cô gái được nhắc đến trong vụ lùm xùm chỉ là bạn bè của anh. Song, lời giải thích này không được công chúng chấp nhận trước những bằng chứng được tờ Bunshun tung ra.
