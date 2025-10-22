Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Nam thần bóng chuyền Nhật ngoại tình với diễn viên khiêu dâm?

  • Thứ tư, 22/10/2025 14:47 (GMT+7)
  • 14:47 22/10/2025

Ran Takahashi bị tố ngoại tình với diễn viên phim người lớn Kawakita Ayaka, trong khi đã có bạn gái là một influencer nổi tiếng.

Tờ Bunshun Online của Nhật Bản gây xôn xao khi tung ra bằng chứng nam thần bóng chuyền Ran Takahashi ngoại tình. Theo nguồn tin, Takahashi đã có bạn gái là một influencer nổi tiếng, tên Uka. Cô nàng 26 tuổi, có hơn 150.000 người theo dõi trên Instagram. Cả hai được cho là bắt đầu quen nhau từ năm ngoái, duy trì mối quan hệ yêu xa khi Takahashi sống ở Osaka, còn Uka hoạt động chủ yếu tại Tokyo.

Một nguồn tin thân cận cho hay, Takahashi và bạn gái quen nhau thông qua người trong công ty quản lý. Hai người giấu kín mối quan hệ trước truyền thông, nhưng bạn bè của họ đều đã biết chuyện.

Tuy nhiên, theo điều tra của tờ Bunshun, trong thời gian quen Uka, Ran Takahashi lại có quan hệ mập mờ với diễn viên phim người lớn Kawakita Ayaka. Sau trận đấu với Bulgaria ngày 3/9, hai người gặp nhau bí mật tại Roppongi (Tokyo), dùng bữa trong phòng riêng có karaoke, rồi sau đó đến một khách sạn cao cấp vào lúc nửa đêm.

Ran Takahashi anh 1

Ran Takahashi bị tố ngoại tình. Ảnh: IGNV.

Đến 30/9, sau khi tham dự một sự kiện ở Osaka, Ran Takahashi lại bay ra Tokyo, qua đêm với người tình bí mật tại khách sạn hạng sang ở Shinagawa.

Phía Ran Takahashi sau đó lên tiếng giải thích, phủ nhận có quan hệ tình cảm với cả Uka lẫn Kawakita và cho rằng họ chỉ là bạn bè, đồng nghiệp. Song, lời giải thích này không được công chúng chấp nhận. Nhiều người hâm mộ bày tỏ phẫn nộ, chỉ trích ngôi sao bóng chuyền. Vụ việc hiện đang gây xôn xao dư luận Nhật Bản, kéo theo nhiều bàn luận trái chiều.

Ran Takahashi sinh năm 2001, là ngôi sao bóng chuyền nổi tiếng hàng đầu Nhật Bản. Anh bắt đầu chơi bóng chuyền từ nhỏ, được gọi vào đội tuyển quốc gia khi mới 19 tuổi. Takahashi từng thi đấu tại Olympic Tokyo, sau đó sang Italy chơi chuyên nghiệp và hiện khoác áo của đội Suntory Sunbirds Osaka.

Nhờ vóc dáng cao ráo và gương mặt điển trai, Ran Takahashi thu hút một lượng đông đảo người hâm mộ. Tài khoản mạng xã hội của anh hiện có hơn 2,7 triệu người theo dõi - con số cao nhất trong làng bóng chuyền xứ Phù Tang.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.

Hoàng Tử Giảo ly hôn

Trong phiên tòa phúc thẩm hôm 21/10, Hoàng Tử Giảo thừa nhận đã ly hôn vợ. MC xin lỗi gia đình các nạn nhân, đồng thời mong tòa tuyên án nhẹ.

09:53 22/10/2025

Phim 18+ gây bàn tán của Thư Kỳ

"Hồi hồn kế" làm người ta thổn thức trong những trăn trở về ranh giới giữa tội ác và lẽ phải. Mà tại đó, tình mẫu tử thiêng liêng tỏa sáng sau những bi kịch và nỗi đau khôn nguôi.

05:46 22/10/2025

Hoa hậu Gia Mẫn lại rao bán ảnh nóng

Viên Gia Mẫn tiếp tục gây sốc khi đăng tải loạt ảnh gợi cảm. Cô còn mời gọi khán giả bỏ tiền để xem các bộ hình sexy.

22:13 21/10/2025

Tử Khiêu

Ran Takahashi Bóng chuyền Kawakita Ayaka ngoại tình phim người lớn phim 18+ diễn viên khiêu dâm

    Đọc tiếp

    Ngoai hinh kho nhan ra cua Kim Nha hinh anh

    Ngoại hình khó nhận ra của Kim Nhã

    39 phút trước 17:58 24/10/2025

    0

    Kim Nhã mới đây lộ diện với mái tóc cắt ngắn. Nhiều khán giả thắc mắc trước ngoại hình khác lạ của nữ diễn viên.

    Kelvin Khanh va Khoi My o hien tai hinh anh

    Kelvin Khánh và Khởi My ở hiện tại

    2 giờ trước 16:19 24/10/2025

    0

    Khởi My mới đây phủ nhận việc cô mang bầu, đồng thời giải thích lý do Kelvin Khánh ít xuất hiện trên trang cá nhân của vợ.

    Cong an TP.HCM canh bao nhieu ca khuc hinh anh

    Công an TP.HCM cảnh báo nhiều ca khúc

    3 giờ trước 15:51 24/10/2025

    0

    Những ca khúc ''Miền mộng mị'' của GDucky, ''CLME'' của Hoàng Tôn x Andree x Tinle... vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM cảnh báo.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm