Nam thần bóng chuyền Nhật ngoại tình với diễn viên khiêu dâm?

Ran Takahashi bị tố ngoại tình với diễn viên phim người lớn Kawakita Ayaka, trong khi đã có bạn gái là một influencer nổi tiếng.

Tờ Bunshun Online của Nhật Bản gây xôn xao khi tung ra bằng chứng nam thần bóng chuyền Ran Takahashi ngoại tình. Theo nguồn tin, Takahashi đã có bạn gái là một influencer nổi tiếng, tên Uka. Cô nàng 26 tuổi, có hơn 150.000 người theo dõi trên Instagram. Cả hai được cho là bắt đầu quen nhau từ năm ngoái, duy trì mối quan hệ yêu xa khi Takahashi sống ở Osaka, còn Uka hoạt động chủ yếu tại Tokyo.

Một nguồn tin thân cận cho hay, Takahashi và bạn gái quen nhau thông qua người trong công ty quản lý. Hai người giấu kín mối quan hệ trước truyền thông, nhưng bạn bè của họ đều đã biết chuyện.

Tuy nhiên, theo điều tra của tờ Bunshun, trong thời gian quen Uka, Ran Takahashi lại có quan hệ mập mờ với diễn viên phim người lớn Kawakita Ayaka. Sau trận đấu với Bulgaria ngày 3/9, hai người gặp nhau bí mật tại Roppongi (Tokyo), dùng bữa trong phòng riêng có karaoke, rồi sau đó đến một khách sạn cao cấp vào lúc nửa đêm.

Ran Takahashi bị tố ngoại tình. Ảnh: IGNV.

Đến 30/9, sau khi tham dự một sự kiện ở Osaka, Ran Takahashi lại bay ra Tokyo, qua đêm với người tình bí mật tại khách sạn hạng sang ở Shinagawa.

Phía Ran Takahashi sau đó lên tiếng giải thích, phủ nhận có quan hệ tình cảm với cả Uka lẫn Kawakita và cho rằng họ chỉ là bạn bè, đồng nghiệp. Song, lời giải thích này không được công chúng chấp nhận. Nhiều người hâm mộ bày tỏ phẫn nộ, chỉ trích ngôi sao bóng chuyền. Vụ việc hiện đang gây xôn xao dư luận Nhật Bản, kéo theo nhiều bàn luận trái chiều.

Ran Takahashi sinh năm 2001, là ngôi sao bóng chuyền nổi tiếng hàng đầu Nhật Bản. Anh bắt đầu chơi bóng chuyền từ nhỏ, được gọi vào đội tuyển quốc gia khi mới 19 tuổi. Takahashi từng thi đấu tại Olympic Tokyo, sau đó sang Italy chơi chuyên nghiệp và hiện khoác áo của đội Suntory Sunbirds Osaka.

Nhờ vóc dáng cao ráo và gương mặt điển trai, Ran Takahashi thu hút một lượng đông đảo người hâm mộ. Tài khoản mạng xã hội của anh hiện có hơn 2,7 triệu người theo dõi - con số cao nhất trong làng bóng chuyền xứ Phù Tang.