Hoàng Tử Giảo ly hôn

Trong phiên tòa phúc thẩm hôm 21/10, Hoàng Tử Giảo thừa nhận đã ly hôn vợ. MC xin lỗi gia đình các nạn nhân, đồng thời mong tòa tuyên án nhẹ.

Theo tờ China Times, Hoàng Tử Giảo kết hôn với Mạnh Cảnh Như vào năm 2020. Sau khi nam MC vướng vào bê bối đời tư, mạng xã hội lan truyền tin đồn mối quan hệ của cặp đôi trở nên lục đục.

Mới đây, Hoàng Tử Giảo phải ra hầu tòa phúc thẩm hôm 21/10, xét xử các hành vi quấy rối tình dục và tàng trữ ảnh khiêu dâm của trẻ vị thành niên. Tại phiên tòa, MC cúi đầu xin lỗi gia đình các nạn nhân và biện hộ rằng vì không hiểu luật nên mới phạm sai lầm. Hoàng Tử Giảo cũng chính thức thừa nhận đã ly hôn vợ. MC cho biết mình phải gánh trách nhiệm chu cấp cho con nên mong tòa tuyên mức án nhẹ.

Khi được báo chí hỏi về việc Mạnh Cảnh Như ly hôn Hoàng Tử Giảo, phía công ty của Mạnh Cảnh Như từ chối chia sẻ. “Hợp đồng với Cảnh Như đã hết hạn, những vấn đề sau đó chúng tôi không thể thay cô ấy lên tiếng", đại diện công ty cho biết.

Hoàng Tử Giảo thừa nhận đã ly hôn Mạnh Cảnh Như. Ảnh: China Times.

Tuy nhiên, dân mạng suy đoán hai người chỉ mới ly hôn trong vài tháng đổ lại đây. Đầu năm nay, tài khoản mạng xã hội của Mạnh Cảnh Như từng bị tấn công dữ dội sau khi cô lên tiếng bênh vực Hoàng Tử Giảo.

Trước phản ứng gay gắt của dư luận, người đẹp nhanh chóng đăng bài xin lỗi, nói rằng bản thân chỉ phát biểu với tư cách người nhà nên đã có những lời nói thiếu suy nghĩ, đồng thời gửi lời xin lỗi đến tất cả nạn nhân. Cô cũng nhấn mạnh không ủng hộ việc chồng trở lại showbiz: “Tôi tin rằng anh Hoàng sẽ không, và cũng không nên xuất hiện trở lại trước công chúng”.

Sau cùng, Mạnh Cảnh Như tuyên bố đóng vĩnh viễn toàn bộ tài khoản mạng xã hội, dành thời gian chăm sóc gia đình cũng như giáo dục con cái.