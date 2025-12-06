Loạt phim Việt lỗ nặng

Đứng đầu danh sách là Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu của đạo diễn Hoàng Anh Duy. Ra mắt giữa tháng 9, phim nhanh chóng rời rạp sau 2 tuần chiếu, thu vỏn vẹn 153 triệu đồng. Con số doanh thu thấp bậc nhất này chắc chắn sẽ khiến nhà sản xuất lỗ nặng, kể cả kinh phí sản xuất không quá cao. Ngay từ đầu, tác phẩm đón nhận nhiều chỉ trích; chất lượng bị nhận xét kém, hứng chịu hàng loạt đánh giá 1 sao trên các nền tảng bán vé. Chưa kể, Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu còn vướng ồn ào liên quan đến tranh cãi giữa Cát Phượng với đạo diễn.

Cùng hoàn cảnh, Đợi gì mơ đi của đạo diễn Lâm Minh Khôi cũng thu hơn 300 triệu đồng và nhanh chóng kết thúc hành trình phòng vé. Dù nhận phản hồi tương đối tích cực về nội dung, tác phẩm lại ra rạp trong tình trạng “không kèn không trống”, khâu quảng bá ít đầu tư, hầu như không tạo được độ nhận diện trên mạng xã hội.

Đứng thứ 3 từ dưới lên về doanh thu là Mưa trên cánh bướm của đạo diễn trẻ Dương Diệu Linh. Là một tác phẩm độc lập từng gây tiếng vang trên trường quốc tế, Mưa trên cánh bướm nhận khá nhiều kỳ vọng khi “hạ cánh” ở Việt Nam. Dù vậy, tương tự những phim mang yếu tố nghệ thuật khác, tác phẩm chỉ thu 647 triệu đồng sau 1 tháng phát hành.

Danh sách những tác phẩm kém về doanh thu còn có Bịt mắt bắt nai. Ngay khi ra mắt, đứa con tinh thần của Hoàng Thơ đã vấp phải loạt ý kiến trái chiều xoay quanh chất lượng kịch bản, diễn xuất lẫn thông điệp. Phim chỉ kịp dắt túi 676 triệu đồng trước khi rời rạp.

Trái tim què quặt nhận khá nhiều phản ứng tích cực về chất lượng. Thuộc thể loại tâm lý – giật gân, phim ghi điểm ở phần hình ảnh trau chuốt, màu sắc retro và những khung hình đầy chất thơ; diễn xuất của dàn cast tròn trịa. Tuy nhiên, vì có nhịp điệu quá chậm nên tác phẩm khó lòng thu hút khán giả. Chưa kể, thời điểm ra mắt không thuận lợi, rơi đúng giai đoạn phòng vé thấp điểm. Đứa con tinh thần của Quốc Công chỉ dắt túi 789 triệu đồng sau 2 tuần công chiếu – con số chắc chắn sẽ khiến NSX lỗ nặng.

Đồi hành xác: Tà thuyết đen của đạo diễn Lương Đình Dũng cũng nằm trong nhóm những phim Việt có doanh thu thấp nhất năm. Thậm chí, dự án dừng chiếu chỉ sau một tuần, trở thành một trong những tác phẩm rời rạp nhanh nhất. Đồi hành xác: Tà thuyết đen thu 2,1 tỷ đồng với số suất chiếu hạn chế, lọt thỏm giữa dàn đối thủ mạnh và đa dạng màu sắc. Chỉ đến khi đạo diễn lên tiếng cho rằng bị chèn ép, nhiều người mới biết phim có xuất hiện ở rạp.

Trong nhóm những phim Việt có doanh thu thấp của năm, Thai chiêu tài để lại nhiều tiếc nuối. Chất lượng của tác phẩm khiến giới quan sát bất ngờ, với thế giới tâm linh đậm màu cổ tích và cách kể chuyện chia chương độc đáo. Dù vậy, thành tích phòng vé khiêm tốn của phim là điều dễ hiểu, bởi dự án gần như ra mắt trong âm thầm, ít được chú ý trên truyền thông. Phim kết thúc hành trình phòng vé sau hơn 2 tuần ra rạp, mang về 2,9 tỷ đồng .

