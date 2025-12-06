Mỹ nhân '50 sắc thái' gợi cảm

Dakota Johnson tiếp tục gây chú ý với trang phục xuyên thấu tại các sự kiện quốc tế. Lần này, cô diện váy ren trắng gợi cảm.

Theo Page Six, mới đây, Dakota Johnson trở thành tâm điểm thảm đỏ Women in Cinema thuộc liên hoan phim khi diện váy ren trắng xuyên thấu.

Trang phục do NTK Chloé sáng tạo, với kiểu dáng mỏng nhẹ, giúp nữ diễn viên phô diễn làn da và đường nét cơ thể. Điểm nhấn là lớp xếp ren lớn ở vùng xương chậu, tạo sự gợi cảm nhưng vẫn có nét kín đáo cần thiết.

Dakota Johnson diện trang phục xuyên thấu tại Red Sea 2025. Ảnh: justjared.

Diễn viên Materialists khoe đôi chân dài, vòng eo và bờ vai khi tạo dáng trước ống kính. Khi được kết hợp với giày trắng của Paris Texas và trang sức Chopard, bộ trang phục mang lại tổng thể quyến rũ.

Phong cách gợi cảm là dấu ấn quen thuộc của Dakota Johnson trong các sự kiện gần đây. Tháng 9, cô gây chú ý tại Liên hoan phim Zurich với chiếc váy xuyên thấu xanh ôm sát, để lộ phom dáng và chuyển động cơ thể dưới lớp tulle mỏng.

Trước đó, tại bữa tiệc Caring for Women Dinner của Quỹ Kering, Johnson chọn đầm ren đen của Gucci, kết hợp nội y tối màu để tạo hiệu ứng thị giác mạnh, nhấn vào vẻ đẹp gợi cảm và tự tin.

Dakota Johnson cũng từng gây chú ý tại buổi công chiếu Madame Web năm 2024 khi mặc đầm chainmail xuyên thấu của Gucci. Khi đó, cô tối giản phụ kiện và chọn nội y màu da để tôn lên toàn bộ thiết kế.

Gần đây, Dakota Johnson tiếp tục giữ sức hút tại Hollywood với loạt dự án điện ảnh mới trong năm 2025. Sau thành công của Splitsville và Materialists, nữ diễn viên xuất hiện tại nhiều liên hoan phim quốc tế. Bên cạnh diễn xuất, Johnson mở rộng hoạt động nghệ thuật khi đồng sản xuất nhiều bộ phim qua công ty TeaTime Pictures và đang chuẩn bị cho dự án đạo diễn đầu tay A Tree Is Blue.

Về đời tư, Dakota Johnson thu hút sự chú ý khi kết thúc mối quan hệ kéo dài nhiều năm với ca sĩ Chris Martin vào giữa năm 2025.