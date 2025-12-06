Huỳnh Hiểu Minh bị nghi bỏ rơi con

Huỳnh Hiểu Minh có con gái với người mẫu Diệp Kha, song anh chưa từng thừa nhận. Hiện tại, Diệp Kha tiết lộ cô là mẹ đơn thân và đang nuôi con.

Trang HK01 đưa tin mới đây trong buổi phát sóng trực tiếp của người mẫu Diệp Kha phát hiện tiếng trẻ con khóc. Tình cũ của Huỳnh Hiểu Minh phải dừng livestream để dỗ con. Cô tiết lộ: "Đóng hai cánh cửa cũng không thể ngăn được tiếng khóc của con bé. Hiện tại tôi là mẹ đơn thân, phải tự trả tiền vay để mua xe", sau đó, cô còn nhấn mạnh: "kiếm tiền nuôi con và tự trang trải cuộc sống không phải là điều đáng xấu hổ".

Diệp Kha thừa nhận cố gắng kiếm tiền để trả nợ tiền mua nhà và xe, trang trải cuộc sống.

Tuy nhiên, từ những tiết lộ của Diệp Kha, công chúng thắc mắc phải chăng Huỳnh Hiểu Minh đã cắt đứt liên lạc với tình cũ, thậm chí không chi tiền nuôi con. Trước đó, khi Diệp Kha sinh con gái vào tháng 2, Huỳnh Hiểu Minh cũng không đăng bài thừa nhận làm bố lần nữa.

Tuy nhiên, cũng có người đặt câu hỏi về tính xác thực trong câu chuyện của Diệp Kha.Trước đó có thông tin Huỳnh Hiểu Minh đã chi trả số tiền lớn để bù đắp cho người yêu cũ và làm chi phí nuôi con. Bên cạnh đó, đây không phải lần đầu Diệp Kha cố ý tiết lộ mối quan hệ với Huỳnh Hiểu Minh trên sóng livestream. Đây có thể là chiêu trò mới để Diệp Kha gây áp lực với Huỳnh Hiểu Minh trong việc chăm sóc con gái.

Mối tình của Huỳnh Hiểu Minh và hot girl thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Cả hai được cho là hẹn hò từ tháng 2/2022, thế nhưng họ hiếm khi xuất hiện chung. Huỳnh Hiểu Minh giấu kỹ mối quan hệ, công chúng chỉ nghi ngờ nam diễn viên đã có bạn gái khi suy luận từ những hình ảnh do Diệp Kha đăng tải. Huỳnh Hiểu Minh bị buộc phải thừa nhận tình cảm trong một hoàn cảnh khá ồn ào.

Sau khi trở thành bạn gái Huỳnh Hiểu Minh, Diệp Kha lại tỏ ra thiếu khôn khéo trong cách ứng xử. Cô ngày càng lộng ngôn, có những đánh giá phiến diện về người khác mà không quan tâm tới danh tiếng của Huỳnh Hiểu Minh, từ đó tình cảm của họ rạn nứt.

Huỳnh Hiểu Minh không thừa nhận có con gái mới. Diệp Kha đang vất vả một mình làm mẹ đơn thân.

Người đẹp vô tư chia sẻ từng phẫu thuật thẩm mỹ, "chỉ sửa một ít" khoảng 40%, khẳng định không muốn kết hôn. Cuối cùng, chỉ sau 2 tháng công khai tình yêu mới, Huỳnh Hiểu Minh đã phải cúi đầu xin lỗi khán giả, thừa nhận bản thân đã sai lầm khi không thể quản lý tốt chuyện riêng tư.

Đến ngày 28/11/2024, nam diễn viên đã xóa bài công bố tình cảm với bạn gái hiện tại Diệp Kha. Chỉ sau 2 tháng công khai mối tình của nam diễn viên và bạn gái đã chấm dứt.

Sau lùm xùm, Diệp Kha tuyên bố rút lui khỏi mạng xã hội, truyền thông bắt gặp người đẹp thỉnh thoảng đi khám thai và được cho là con của Huỳnh Hiểu Minh. Tuy nhiên, sau khi sinh con xong, Diệp Kha tiếp tục trở lại livestream vào ngày 27/7, tuyên bố phụ nữ cần phải nỗ lực kiếm tiền.