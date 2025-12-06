'Con gái ông trùm phim giờ vàng' gây chú ý

Đảm nhận vai phụ trong bộ phim giờ vàng Cách em 1 milimet nhưng Thảo My đang nhận được sự chú ý nhờ ngoại hình sáng, diễn xuất tự nhiên. Trong phim, cô vào vai Mỹ Vân, con gái của ông trùm. Sinh ra trong gia đình giàu có, Mỹ Vân được cưng chiều từ nhỏ nên rất tự tin, mạnh mẽ, dám theo đuổi những gì cô thích.

Mỹ Vân yêu thích Biên (Lê Hoàng Long đảm nhận), đàn em của bố cô. Cô gái này không ngừng theo đuổi Biên bất chấp việc bị từ chối phũ phàng. Mỹ Vân thậm chí bỏ 2,7 tỷ đồng để trả nợ cho cha cô thay Biên hay đến tận nhà người trong mộng đòi ngủ lại qua đêm.

Cách theo đuổi của Mỹ Vân không gây phản cảm, thậm chí được khán giả yêu thích. Nhiều khán giả nhận xét với nhân vật Mỹ Vân, Thảo My thể hiện được sự dễ thương, thẳng thắn, quyết liệt, có phần táo bạo nhưng không gây khó chịu. Nhờ sự nổi tiếng từ vai Mỹ Vân, Thảo My được chú ý nhiều hơn trong những ngày qua. Cô được khán giả khen ngợi diễn xuất tự nhiên, duyên dáng và là nhân tố tạo thêm sự thú vị cho bộ phim.

Trước khi tham gia Cách em 1 milimet, Thảo My vẫn là gương mặt khá mới. Cách em 1 milimet với nội dung chính xoay quanh nhóm bạn ở Làng Mây rất được chú ý và yêu thích thời gian qua. Phim có sự tham gia của Hà Việt Dũng , Huyền Lizzie, Quỳnh Châu, Dũng Hớn, Trọng Lân…

Thảo My sinh năm 2004, đến từ Lạng Sơn, theo học Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Cô có nhan sắc ngọt ngào với phong cách thời trang đa dạng. Nữ diễn viên trẻ thường chọn phong cách nhẹ nhàng, nữ tính hoặc thỉnh thoảng thay đổi bản thân với những trang phục gợi cảm, táo bạo hơn.

Thảo My đang hẹn hò biên đạo, vũ công Phạm Khánh Linh (còn gọi là Linh 3T, sinh năm 1988). Bạn trai hơn cô 16 tuổi, khá nổi tiếng trong cộng đồng hip hop Việt và đã tham gia nhiều giải đấu quốc tế. Anh xuất thân từ nhóm nhảy đình đám Big Toe Crew, là thủ lĩnh S.I.N.E Crew.

