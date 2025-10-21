Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Hoa hậu Gia Mẫn lại rao bán ảnh nóng

  • Thứ ba, 21/10/2025 22:13 (GMT+7)
  • 22:13 21/10/2025

Viên Gia Mẫn tiếp tục gây sốc khi đăng tải loạt ảnh gợi cảm. Cô còn mời gọi khán giả bỏ tiền để xem các bộ hình sexy.

Theo tờ HK01, Viên Gia Mẫn mới đây lại gây xôn xao khi đăng tải loạt ảnh nóng bỏng trên mạng xã hội. Hoa hậu Hong Kong chia sẻ hình mặc bikini hai dây, khoe đường cong khi tạo dáng trước gương.

Người đẹp đăng kèm video ngắn giới thiệu, sau đó dẫn đường liên kết đến một nền tảng trả phí, mời gọi khán giả đóng tiền khi truy cập để xem các tấm ảnh gợi cảm khác. Trước đó, hồi giữa tháng 9, Viên Gia Mẫn cũng từng gây sốc khi rao bán ảnh hở hang của bản thân theo cách tương tự.

Hành động của mỹ nhân sinh năm 1984 vấp phải tranh cãi. Nhiều luồng ý kiến cho rằng việc rao bán những nội dung 18+ làm hoen ố hình ảnh Viên Gia Mẫn, nhất là khi cô từng đăng quang Hoa hậu Hong Kong.

Vien Gia Man anh 1

Viên Gia Mẫn rao bán loạt ảnh 18+ của bản thân. Ảnh: HK01.

Viên Gia Mẫn sinh năm 1984, tốt nghiệp Đại học Melbourne, Australia và theo học thạc sĩ tại Đại học Hong Kong. Cô từng giành giải Hoa hậu ảnh trong cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 2009. Bước ra từ cuộc thi sắc đẹp, cô sau đó nhận được nhiều lời mời đóng phim.

Viên Gia Mẫn từng nhận lời tham gia nhiều dự án phim cấp 3, trong đó có Trai bao (2015). Trong phim, người đẹp gây sốc với cảnh khỏa thân, để lộ gần như toàn bộ cơ thể trần trụi.

Chuyện đời tư của Viên Gia Mẫn cũng gây bàn tán khi cô từng có mối quan hệ phức tạp với cha con doanh nhân ngành bất động sản, thể thao điện tử xứ Hương Cảng là Chung Nhân Vỹ và Chung Bồi Sanh.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.

Khuôn mặt lạ thường của Trần Hạo Dân

Diễn viên "Đát Kỷ Trụ Vương" gây xôn xao khi xuất hiện với gương mặt khác lạ. Trước đó, anh từng nhiều lần vướng tin phẫu thuật thẩm mỹ.

19:53 21/10/2025

Việt Hương, Hồng Đào cứu 'Cục vàng của ngoại'

"Cục vàng của ngoại" chưa tháo gỡ được nút thắt về những định kiến, chấp niệm ghì chân phụ nữ đặt ra hồi đầu phim. Diễn xuất nhập tâm của Hồng Đào, Việt Hương đã "cứu" câu chuyện.

18:08 19/10/2025

Chồng cũ Katie Price bị buộc tội hiếp dâm

Kieran Hayler, chồng cũ của Katie Price, bị truy tố với ba tội danh hiếp dâm và một tội danh tấn công tình dục một bé gái 13 tuổi.

13:30 21/10/2025

Tử Khiêu

Viên Gia Mẫn Hoa hậu onlyfan ảnh khỏa thân clip 18+

    Đọc tiếp

    Ngoai hinh kho nhan ra cua Kim Nha hinh anh

    Ngoại hình khó nhận ra của Kim Nhã

    31 phút trước 17:58 24/10/2025

    0

    Kim Nhã mới đây lộ diện với mái tóc cắt ngắn. Nhiều khán giả thắc mắc trước ngoại hình khác lạ của nữ diễn viên.

    Kelvin Khanh va Khoi My o hien tai hinh anh

    Kelvin Khánh và Khởi My ở hiện tại

    2 giờ trước 16:19 24/10/2025

    0

    Khởi My mới đây phủ nhận việc cô mang bầu, đồng thời giải thích lý do Kelvin Khánh ít xuất hiện trên trang cá nhân của vợ.

    Cong an TP.HCM canh bao nhieu ca khuc hinh anh

    Công an TP.HCM cảnh báo nhiều ca khúc

    3 giờ trước 15:51 24/10/2025

    0

    Những ca khúc ''Miền mộng mị'' của GDucky, ''CLME'' của Hoàng Tôn x Andree x Tinle... vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM cảnh báo.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý