Hoa hậu Gia Mẫn lại rao bán ảnh nóng

Viên Gia Mẫn tiếp tục gây sốc khi đăng tải loạt ảnh gợi cảm. Cô còn mời gọi khán giả bỏ tiền để xem các bộ hình sexy.

Theo tờ HK01, Viên Gia Mẫn mới đây lại gây xôn xao khi đăng tải loạt ảnh nóng bỏng trên mạng xã hội. Hoa hậu Hong Kong chia sẻ hình mặc bikini hai dây, khoe đường cong khi tạo dáng trước gương.

Người đẹp đăng kèm video ngắn giới thiệu, sau đó dẫn đường liên kết đến một nền tảng trả phí, mời gọi khán giả đóng tiền khi truy cập để xem các tấm ảnh gợi cảm khác. Trước đó, hồi giữa tháng 9, Viên Gia Mẫn cũng từng gây sốc khi rao bán ảnh hở hang của bản thân theo cách tương tự.

Hành động của mỹ nhân sinh năm 1984 vấp phải tranh cãi. Nhiều luồng ý kiến cho rằng việc rao bán những nội dung 18+ làm hoen ố hình ảnh Viên Gia Mẫn, nhất là khi cô từng đăng quang Hoa hậu Hong Kong.

Viên Gia Mẫn rao bán loạt ảnh 18+ của bản thân. Ảnh: HK01.

Viên Gia Mẫn sinh năm 1984, tốt nghiệp Đại học Melbourne, Australia và theo học thạc sĩ tại Đại học Hong Kong. Cô từng giành giải Hoa hậu ảnh trong cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 2009. Bước ra từ cuộc thi sắc đẹp, cô sau đó nhận được nhiều lời mời đóng phim.

Viên Gia Mẫn từng nhận lời tham gia nhiều dự án phim cấp 3, trong đó có Trai bao (2015). Trong phim, người đẹp gây sốc với cảnh khỏa thân, để lộ gần như toàn bộ cơ thể trần trụi.

Chuyện đời tư của Viên Gia Mẫn cũng gây bàn tán khi cô từng có mối quan hệ phức tạp với cha con doanh nhân ngành bất động sản, thể thao điện tử xứ Hương Cảng là Chung Nhân Vỹ và Chung Bồi Sanh.