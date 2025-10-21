Chồng cũ Katie Price bị buộc tội hiếp dâm

Kieran Hayler, chồng cũ của Katie Price, bị truy tố với ba tội danh hiếp dâm và một tội danh tấn công tình dục một bé gái 13 tuổi.

Theo The Sun, Kieran Hayler được cho là đã phát sinh các hành vi phạm tội vào giai đoạn tháng 6-10/2016, tức khoảng thời gian vẫn còn chung sống với Katie Price.

Cảnh sát Sussex chia sẻ: “Chúng tôi xác nhận Kieran Hayler, 38 tuổi, cư trú tại Northchapel, West Sussex, đã bị truy tố với ba tội danh hiếp dâm và một tội danh tấn công tình dục một bé gái 13 tuổi. Những hành vi phạm tội bị cáo buộc xảy ra tại một địa chỉ ở West Sussex trong khoảng thời gian từ ngày 1/6/2016 đến 13/10/2016. Hayler hiện vẫn được tại ngoại trong quá trình điều tra và dự kiến sẽ ra hầu tòa sơ thẩm Crawley vào ngày 19/11 tới".

Kieran Hayler bị cảnh sát truy tố với nhiều tội danh tình dục. Ảnh: IGNV.

Người này nói thêm: “Nạn nhân không thể tiết lộ danh tính vì lý do pháp lý, và đã được hỗ trợ bởi các sĩ quan được đào tạo đặc biệt trong quá trình điều tra tiếp tục diễn ra".

Hiện tại, phía chồng cũ của Katie Price vẫn phủ nhận mọi cáo buộc. “Kieran Hayler phủ nhận hoàn toàn mọi cáo buộc chống lại mình. Ông Hayler luôn hợp tác đầy đủ với cảnh sát trong suốt quá trình điều tra và sẽ tiếp tục làm như vậy. Ông tin tưởng vào hệ thống tư pháp và mong được minh oan", đại diện của Hayler cho biết.

Kieran Hayler từng làm vũ công thoát y, diễn viên và tham gia các chương trình truyền hình thực tế cùng Katie Price. Hayler quen Katie Price vào năm 2012 và cầu hôn vào dịp Giáng sinh năm đó. Cặp đôi tổ chức hôn lễ tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Bahamas năm 2013. Trước khi về chung nhà với Hayler, ngôi sao truyền hình từng có 2 đời chồng là ca sĩ Peter Andre và võ sĩ Alex Reid.

Tháng 5/2014, khi đang mang thai, Katie phát hiện Hayler ngoại tình với bạn thân Jane Pountney. Hayler cũng thừa nhận lăng nhăng sau lưng vợ. Katie sau đó tiếp tục phát hiện chồng lại ngoại tình với một người bạn khác - Chrissy Thomas. Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục tha thứ cho Hayler.

Katie và Hayler kết hôn vào năm 2013. Ảnh: The Sun.

Tới năm 2017, Katie một lần nữa phát hiện chồng ngoại tình, lần này là với bảo mẫu của họ - Nikki Brown. Katie Price và Kieran Hayler ly hôn vào năm 2018, song tới năm 2021 các thủ tục mới được hoàn tất.

Hayler chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn năm 2021: “Quá trình ly hôn mất hơn ba năm vì Covid-19 khiến tòa án đình trệ. Không có tranh chấp pháp lý nào cả. Tôi nói với cô ấy rằng tôi không cần tiền của cô ấy".