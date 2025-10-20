Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Võ Tắc Thiên' Phan Nghinh Tử quá trẻ ở tuổi 76

  • Thứ hai, 20/10/2025 12:58 (GMT+7)
Phan Nghinh Tử khiến khán giả ngỡ ngàng với nhan sắc trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thực khi tham dự một sự kiện mới đây.

Theo tờ HK01, Phan Nghinh Tử những năm qua hầu như ít hoạt động nghệ thuật và né tránh ống kính truyền thông. Song mới đây, bà gây xôn xao khi xuất hiện tại thảm đỏ lễ trao giải Kim Chung.

Nữ diễn viên gạo cội đảm nhận vai trò khách mời trao giải. Bà chọn chiếc váy dạ hội màu trắng hai dây, thiết kế táo bạo với phần cổ khoét sâu, chất liệu xuyên thấu. Lựa chọn trang phục gợi cảm của Phan Nghinh Tử ở tuổi 76 khiến nhiều khán giả cảm thấy sốc.

Loạt ảnh chụp ngôi sao Nhất đại nữ hoàng nhanh chóng thu hút quan tâm trên mạng xã hội. Dưới phần bình luận, dân mạng khen ngợi sắc vóc của Phan Nghinh Tử ở tuổi thập tuần. Nhiều bình luận bày tỏ ngỡ ngàng trước nhan sắc trẻ trung của diễn viên, cho rằng bà chỉ như mới khoảng 50 tuổi. Thân hình thon gọn, làn da săn chắc của Phan Nghinh Tử cũng trở thành đề tài bàn luận của khán giả.

Phan Nghinh Tu anh 1

Ngoại hình của Phan Nghinh Tử ở tuổi 76. Ảnh: Visual China.

Trong buổi phỏng vấn với một chương trình giải trí sau đó, Phan Nghinh Tử tiếp tục gây bất ngờ khi diện áo trễ vai, phần cổ khoét sâu, làn da không có nhiều dấu hiệu lão hóa.

"Cơ bắp săn chắc thế này, chắc hẳn là sống cực kỳ kỷ luật",'Nữ thần không tuổi. Nhìn cùng lắm cũng chỉ như người ngoài 50 thôi", "Không thể tin bà ấy không có nếp nhăn ở cổ dù đã 76 tuổi", "76 tuổi mà giữ dáng thế này thì đúng là kỳ tích"... là một số bình luận của khán giả.

Phan Nghinh Tử sinh năm 1949. Bà từng nổi tiếng đình đám trên màn ảnh Hoa ngữ thập niên 1980 nhờ vai Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp và vai Võ Tắc Thiên trong Nhất đại nữ hoàng.

Phan Nghinh Tử từng chia sẻ bí quyết "trẻ lâu", giúp bà duy trì vóc dáng săn chắc ở tuổi thập tuần. Diễn viên cho biết đã duy trì việc tập thể dục đều đặn với tần suất đến phòng tập 5 lần/tuần. Bà cũng chú trọng vấn đề dinh dưỡng, thường xuyên uống nước trái cây để bổ sung vitamin cũng như uống đủ nước, ăn nhiều rau và ít thịt.

Hoàng Nhi

