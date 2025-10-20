Phim có Việt Hương thu 30 tỷ đồng mở màn

"Cục vàng của ngoại" khép lại tuần chào sân với doanh thu khoảng 30 tỷ đồng. Tốc độ kiếm tiền của phim tương đương với "Chị dâu" ra mắt năm ngoái.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, Cục vàng của ngoại dẫn đầu bảng tổng sắp phòng vé tuần qua. Đứa con tinh thần của đạo diễn Khương Ngọc mang về 25 tỷ đồng dịp cuối tuần, với khoảng 270.000 đầu vé bán ra trên 9.100 suất chiếu.

Cộng thêm các suất chiếu đặc biệt, tính đến cuối ngày 19/10, tổng doanh thu tác phẩm theo ghi nhận là gần 30 tỷ đồng . Tốc độ kiếm tiền của phim đang tương đương với Chị dâu, một dự án cũng do Khương Ngọc đạo diễn, ra mắt năm ngoái.

Phim của Hồng Đào, Việt Hương đang dẫn đầu phòng vé.

Sau những ngày chiếu đầu tiên, Cục vàng của ngoại nhận được phản hồi tương đối tích cực nhờ nội dung gần gũi, diễn xuất tròn vai của dàn cast với nhiều gương mặt thực lực như Hồng Đào, Việt Hương. Song, chuyện phim không mới, những bi kịch xoay quanh tình cảm gia đình, mâu thuẫn thế hệ cũng chưa được giải quyết thuyết phục.

Tác phẩm của Khương Ngọc cũng vướng một số tranh luận khi bị so sánh với Gia tài của ngoại - một tác phẩm cùng chủ đề của Thái Lan từng gây sốt màn ảnh năm 2024.

Bị phim Việt soán ngôi, bom tấn Quỷ ăn tạng 3 tụt xuống vị trí á quân phòng vé, với doanh số 8,5 tỷ đồng trong dịp cuối tuần. Hiện tại, tổng doanh thu phim sau 2 tuần chiếu là khoảng 73 tỷ. Như dự đoán của Tri Thức - Znews trước đó, tác phẩm kinh dị sẽ phải chật vật để mang về 100 tỷ đồng phòng vé.

Một phim quốc tế khác ra mắt tuần qua là Năm của anh, ngày của em, do "nam thần màn ảnh" Hứa Quang Hán đóng chính, lại chỉ có doanh thu ảm đạm ở rạp Việt. Dù nam diễn viên sang Việt Nam để tham gia quảng bá, tác phẩm vẫn không được khán giả đón nhận rộng rãi như mong đợi, chỉ kịp dắt túi 2 tỷ đồng mở màn.

Phim lãng mạn của Hứa Quang Hán chịu thiệt thòi về suất chiếu.

Theo ghi nhận, phim nhận phản hồi tương đối tích cực về nội dung nhưng suất chiếu khá hạn chế, bình quân chỉ khoảng 750 suất/ngày.

Tuần tới, rạp Việt chào đón thêm 3 bộ phim cùng thuộc thể loại kinh dị ra mắt, lần lượt là Chó cưng đừng sợ, Nhà ma xó và Xà thuật tiểu tam. Nổi bật trong số này là Nhà ma xó, bộ phim Việt có sự xuất hiện của Quang Tuấn, Huỳnh Đông, Vân Trang và Hoàng Kim Ngọc.

Song, việc thể loại kinh dị thoái trào ở rạp Việt thời gian gần đây dễ khiến cả 3 phim này khó tạo được kỳ tích phòng vé. Nhiều khả năng, Cục vàng của ngoại sẽ không có đối thủ và tiếp tục "tận thu" những ngày tới.