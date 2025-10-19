Lâm Tâm Như thừa nhận 'cưới chạy bầu'

Lâm Tâm Như gây xôn xao khi tiết lộ cô phải cưới "chạy bầu". Diễn viên từng rơi vào trầm cảm trong giai đoạn ông xã phải xa nhà, quay "Như Ý truyện".

Theo trang 163, Lâm Tâm Như mới đây xuất hiện trên một chương trình truyền hình và có nhiều chia sẻ gây bất ngờ về cuộc sống hôn nhân với Hoắc Kiến Hoa. Đây là lần hiếm hoi diễn viên trải lòng về chuyện riêng tư của hai vợ chồng.

Lâm Tâm Như thẳng thắn thừa nhận năm đó cô phải “cưới chạy bầu”. Chỉ nửa năm sau khi kết hôn, cô và Hoắc Kiến Hoa đã phải sống xa nhau. Nam diễn viên bận rộn quay Như Ý truyện, gần như cả ngày ở phim trường, hiếm khi có thời gian về nhà.

“Tôi cũng là diễn viên, hiểu việc đóng phim rất vất vả, nên lúc đầu tôi hoàn toàn thông cảm. Thời gian đó anh ấy không ở bên, tôi ban đầu còn lén vui vì chẳng ai quản chuyện mình ăn vặt. Nhưng sau này mới nhận ra, việc lâu ngày không gặp khiến giữa chúng tôi sinh ra khoảng cách. Tôi thậm chí suýt trầm cảm vì cảnh cô đơn ấy".

Cô cho biết may mắn là ông xã sớm nhận ra vấn đề và điều chỉnh lại lịch làm việc: “Sau đó, dù bận quay phim đến đâu, cứ khoảng hơn chục ngày anh ấy sẽ cố dành ba bốn ngày về nhà với tôi”.

Lâm Tâm Như thừa nhận từng suýt trầm cảm vì phải xa chồng sau khi kết hôn. Ảnh: Weibo.

Dù vậy, Lâm Tâm Như thừa nhận khoảng thời gian xa cách và những mâu thuẫn nhỏ tích tụ khiến tình cảm vợ chồng ít nhiều rạn nứt. “Tôi không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, nên cũng không biết xử lý thế nào. Đến tham gia chương trình này, một phần là muốn xem người khác đối diện ra sao, cũng coi như tìm câu trả lời cho chính mình”, ngôi sao Khuynh thế hoàng phi tâm sự.

Trước đó, tháng 5/2016, studio của Lâm Tâm Như xác nhận mối quan hệ của cô với Hoắc Kiến Hoa trên Weibo. Chỉ hai tháng sau đó, studio của nữ diễn viên thông báo việc cặp sao sẽ kết hôn. Tới năm 2017, Lâm Tâm Như hạ sinh con gái con gái đầu lòng, Amelia.

Từ sau về chung nhà, Hoắc Kiến Hoa dần rút lui khỏi màn ảnh, tập trung cho gia đình, trong khi Lâm Tâm Như chuyển hướng làm nhà sản xuất. Dù từng có giai đoạn bị đồn đoán rạn nứt hôn nhân do ít tương tác, cả hai đều chọn im lặng và giữ vững nguyên tắc sống kín đáo.