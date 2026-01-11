Vợ Justin Bieber táo bạo

Theo Page Six, bà xã Justin Bieber trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ loạt ảnh mới trên mạng xã hội. Nhà sáng lập thương hiệu chăm sóc da Rhode tạo dáng táo bạo trước ống kính.
Ở một bức ảnh selfie khác, người đẹp khoe vóc hình thể trong bộ đồ lót dáng boy short và áo crop top tay dài. Hailey được nhận xét thần sắc rạng rỡ trong lớp makeup tự nhiên, mái tóc nâu được tạo kiểu gợn sóng.
Hailey Bieber hạnh phúc với cuộc sống bên Justin và con trai. Ảnh: IGNV.
"Những căn bếp màu bơ", vợ Justin Bieber chú thích dưới bài đăng. Dưới phần bình luận, khán giả bày tỏ thích thú trước loạt ảnh táo bạo của mỹ nhân sinh năm 1996. Nhiều ý kiến khen ngợi sắc vóc ấn tượng của bà mẹ một con.
Theo nguồn tin, Hailey khá bận rộn thời gian qua. Cô vừa vun vén tổ ấm và chăm sóc con nhỏ, vừa chăm chỉ tham gia các hoạt động làm mẫu ảnh, quảng cáo...
Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 12/2025, nữ người mẫu chia sẻ cô cảm thấy thoải mái với cuộc sống hiện tại bên Justin, dù mối quan hệ của cả hai thường xuyên bị công chúng soi mói, bàn tán.
"Chúng tôi đều rất muốn bảo vệ con trai mình, và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Dù vậy, những vấn đề trong cuộc sống của chúng tôi dường như luôn nhận được sự chú ý, nên chúng tôi sẽ đối mặt với từng thử thách khi nó đến", Hailey nói.
