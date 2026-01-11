Chuyện gì xảy ra với Thiên Ân

Sau khi gây tranh luận vì hành động hất tay fan chụp ảnh chung, Đoàn Thiên Ân lên tiếng giải thích.

Mới đây, Đoàn Thiên Ân thu hút chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện lễ trao giải tại TP.HCM. Song, một hành động của người đẹp tại sự kiện vô tình làm dấy lên tranh cãi.

Cụ thể, trong clip được lan truyền trên mạng xã hội, khi một fan tiến lại chụp hình chung, nàng hậu có hành động hất tay người này. Khoảnh khắc nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội, kéo theo loạt kiến trái chiều. Một số luồng ý kiến cho rằng Thiên Ân cư xử có phần thiếu tinh tế. Song số khác cho rằng chỉ là do góc máy gây hiểu lầm.

Thiên Ân vừa giành giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất năm 2025 hạng mục Điện ảnh tại giải Ngôi sao xanh. Ảnh: FBNV.

Mới đây, mỹ nhân sinh năm 2000 đã lên tiếng giải thích. Cô chia sẻ: "Đây là phản xạ của mình khi gặp người lạ chạm vào eo mình. Và lúc đó cái váy cũng vướng nên mình giật mình xoay qua. Sau đó, hai chị em cũng chụp ảnh lại vui vẻ bình thường".

Trước đó, tối 10/1, Thiên Ân đoạt cúp Nữ diễn viên được yêu thích nhất năm 2025 hạng mục Điện ảnh tại giải Ngôi sao xanh, nhờ vai diễn trong phim Nụ hôn bạc tỷ công chiếu dịp Tết, thu hơn 200 tỷ đồng .

Trên trang cá nhân, người đẹp đăng tải bài viết dài tri ân gia đình, đồng nghiệp và đặc biệt là khán giả đã ủng hộ cô suốt khoảng thời gian qua.

"Sau hai lần đến với Ngôi Sao Xanh ở vai trò người trao giải, thì hôm nay là lần đầu tiên Ân được đứng ở đây với tư cách người nhận giải. Đây là một cột mốc, một thành công rất lớn đối với Ân... Ân đã tự nhủ rằng mình phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba, gấp nhiều lần hơn nữa để xứng đáng với những tình cảm không điều kiện đó. Chiếc cúp này không phải của riêng Thiên Ân, mà là kết quả từ hàng ngàn trái tim của tất cả các bạn", cô chia sẻ.