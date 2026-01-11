Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phim Việt đầu tiên thu 100 tỷ trong năm 2026

  • Chủ nhật, 11/1/2026 21:24 (GMT+7)
  • 21:24 11/1/2026

"Thiên đường máu" trở thành phim nội địa đầu tiên chinh phục cột mốc doanh thu vàng trong năm 2026. Dù chất lượng vướng tranh cãi, phim vẫn được đón nhận nhờ chủ đề độc đáo.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, Thiên đường máu chạm mốc doanh thu 100 tỷ đồng trong tối 11/1. Đứa con tinh thần của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường sau 2 tuần ra mắt vẫn chứng tỏ sức hút tại rạp Việt. Đây cũng là dự án điện ảnh có doanh thu cao nhất của Hoàng Tuấn Cường.

Những ngày qua, Thiên đường máu là cái tên có độ nhận diện và bàn luận nhiều nhất ngoài rạp. Tác phẩm có Quang Tuấn đóng chính thu hút sự quan tâm nhờ chủ đề độc đáo, mang tính thời sự xoay quanh nạn buôn người, lừa đảo trực tuyến gây nhức nhối dự luận thời gian qua.

Đây không phải thể loại mới lạ trên thế giới, song lại là lần đầu tiên được mang lên màn ảnh rộng Việt Nam. Những ngày qua, ê-kíp phim cũng tích cực quảng bá, tổ chức cinetour giúp phim thu hút thêm khán giả, duy trì sức nóng ngoài rạp.

Thien duong mau anh 1

Một cảnh trong phim Thiên đường máu. Ảnh: NSX.

Dẫu vậy, chất lượng tác phẩm lại vướng tranh cãi. Thiên đường máu nhận phản hồi trái chiều về kịch bản nhiều sạn, hầu như chỉ chạm tới vấn nạn lừa đảo trực tuyến ở bề mặt mà chưa cho thấy góc nhìn sâu sắc. Màn thể hiện của dàn cast cũng trồi sụt, nổi bật nhất là Quách Ngọc Ngoan, dù vai phụ nhưng lấn át tuyến chính.

Trở lại rạp Việt, cái tên top 2 phòng vé hiện tại là Avatar: Fire and Ash. Sau hơn 3 tuần chiếu, doanh thu phim hiện ở mức xấp xỉ 270 tỷ đồng. Với tình hình phòng vé hiện tại, phim vẫn có khả năng vượt phần tiền truyện Avatar: The Way of Water (284 tỷ đồng) để trở thành phim ngoại ăn khách nhất lịch sử rạp Việt.

Trong khi đó, bộ phim chiếu cùng thời điểm Thiên đường máuAi thương ai mến của đạo diễn Thu Trang hiện mới ghi nhận doanh thu hơn 25 tỷ đồng - tức chỉ bằng 1/4 đối thủ đồng hương. Đây là kết quả gây sốc với Thu Trang. Một năm trước, cô có màn ra mắt với vai trò đạo diễn khá thành công với Nụ hôn bạc tỷ, doanh thu hơn 211 tỷ đồng.

