Tình trạng của người mẫu Việt sau tai nạn lật xe ở Lào Cai

Lý Công Chiều hiện trong quá trình hồi phục tích cực sau vụ tai nạn lật xe ở Lào Cai hôm 27/12. Nam người mẫu chia sẻ sắp được xuất viện.

Tối 11/1, trên trang cá nhân, Lý Công Chiều đăng tải bài viết đầu tiên kể từ khi gặp tai nạn khi đi từ thiện ở Lào Cai. Nam người mẫu cho biết tình trạng sức khoẻ đang tiến triển tốt sau hơn 2 tuần nằm viện, điều trị tích cực.

"Để hồi phục hoàn toàn thì còn là chặng đường dài, nhưng sức khoẻ của mình đã tiến triển tốt hơn rất nhiều và chuẩn bị được xuất viện. Trong suốt hành trình này mình nhận được quá nhiều sự yêu thương, quá nhiều tình cảm trân quý", anh chia sẻ.

Hình ảnh mới nhất của Lý Công Chiều sau tai nạn. Ảnh: FBNV.

Lý Công Chiều gửi lời cảm ơn tới các bác sĩ, gia đình, bạn bè đã đồng hành, động viên. Người mẫu cho biết những ngày qua, người thân và bạn bè liên tục túc trực cạnh giường bệnh, chăm sóc giúp anh mau hồi phục. Người mẫu cảm thấy bản thân may mắn sau tai nạn kinh hoàng.

Lý Công Chiều cũng chia sẻ tấm hình chụp hiện tại của bản thân. Mặc dù vẫn phải ngồi xe lăn, nam người mẫu cho thấy sắc mặt tốt. Dưới phần bình luận, khán giả động viên anh giữ gìn sức khoẻ.

Lý Công Chiều là một trong 18 nạn nhân vụ lật xe nghiêm trọng tại Lào Cai hôm 27/12, khiến 9 người tử vong và 9 người bị thương nặng. Người mẫu nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng: chấn thương ngực kín, gãy xương sườn, tràn máu - tràn khí màng phổi, đụng dập phổi hai bên, chấn thương cột sống và có vết thương ở tầng sinh môn.

Lý Công Chiều sinh năm 1996, hoạt động trong lĩnh vực người mẫu tự do tại Hà Nội. Anh được nhiều khán giả biết đến khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Quý ông hoàn mỹ - The Next Gentleman.