Bức thư cuối cùng của ca sĩ bị giết trong tù

Ian Watkins bị hai bạn tù giết hại vào ngày 11/10. Truyền thông Anh mới đây công bố những bức thư mà người này gửi cho tình nhân trong thời gian thi hành án.

Vụ việc Ian Watkins bị sát hại tại nhà tù HMP Wakefield gây xôn xao những ngày qua. Theo The Sun, trong thời gian ngồi tù, Ian đã thiết lập một mối quan hệ mang tính kiểm soát với một người hâm mộ tên Ellie, 30 tuổi.

Trong tấm thiệp được gửi đến nhà Ellie ngay trước ngày hắn bị sát hại, Ian Watkins viết: “Em tưởng anh quên sinh nhật em à. Họ sẽ không thể chia cắt chúng ta mãi mãi. Anh muốn em biết anh rất thích việc trêu chọc em suốt thời gian qua và háo hức được tiếp tục làm điều này trong tương lai”.

Ngoài ra, hàng chục lá thư Ian Watkins viết trong tù gửi cho Ellie, cũng đã được tiết lộ.

Trong một bức thư, Ian kể lại chi tiết về lần bị mưu sát năm 2023, khi gã bị ba tù nhân khác bắt giữ làm con tin suốt sáu giờ và bị đâm nhiều nhát dao. Trong thư có đoạn: “Chuyện đó thật điên rồ. Anh bị đâm tám nhát vào cổ. Suýt chết, chỉ trong gang tấc. Anh bị xuất huyết não và tổn thương dây thần kinh vĩnh viễn ở cột sống. Con dao đâm sâu đến mức chạm vào xương sống và làm rối loạn toàn bộ dây thần kinh ở cổ”.

Trong một lá thư khác, Ian Watkins dường như "tiên đoán" trước cái chết của mình: “Anh ghét cuối tuần trong này vì cửa bị mở suốt ngày, chẳng biết chuyện gì có thể xảy ra. Mấy chuyện tệ hại kiểu đó luôn xảy ra với anh vào cuối tuần. Bất ngờ lắm, nên lúc nào anh cũng nơm nớp lo sợ".

Ian Watkins từng là thành viên nhóm Lostprophets. Ảnh: WireImage.

Một lá thư khác được viết vào mùa hè năm nay có đoạn: “Giờ anh thấy đỡ hơn chút rồi. Bọn anh được khóa phòng buổi tối. Đó là thời điểm duy nhất anh có thể thư giãn". Theo The Sun, trong suốt mười năm, Ian Watkins đã trao đổi hàng chục bức thư với Ellie.

Ellie cho biết cô gặp Ian lần đầu tại hậu trường một buổi diễn của người này vào tháng 1/2010, khi cô mới 15 tuổi. Chia sẻ về mối quan hệ tình ái với Ian, Ellie thừa nhận: “Hắn hoàn toàn khống chế tôi. Tôi đã cố nhiều lần thoát khỏi hắn, nhưng không thành công. Tôi không thể ngừng nghĩ về hắn”.

Ian Watkins sinh năm 1977, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ cuối thập niên 1990 và được biết đến với vai trò ca sĩ thủ lĩnh của nhóm Lostprophets. Ian bị bắt vào ngày 21/9/2012, sau khi cảnh sát thực hiện lệnh khám xét tại nhà riêng của gã ở Pontypridd.

Gã bị tuyên án 29 năm tù, kèm theo 6 năm quản chế, vì hàng loạt tội ác, bao gồm cả âm mưu cưỡng hiếp trẻ sơ sinh - hành vi mà thẩm phán khi đó mô tả là “suy đồi chưa từng thấy”.