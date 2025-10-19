Biểu diễn tại một chương trình ở Hà Nội mới đây, Tóc Tiên gây bàn tán với trang phục bị nhận xét là kỳ quặc, dìm nhan sắc.

Mới đây, Tóc Tiên gây chú ý khi tham gia nhạc hội diễn ra tại Hà Nội. Tại sự kiện, nữ ca sĩ trình diễn trên sân khấu với nhiều tạo hình và trang phục khác nhau. Song, trang phục được cho là kỳ quặc của cô trong tiết mục Đậm đà đang trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội.

Giọng ca 906090 xuất hiện trên sân khấu với thiết kế ôm sát cơ thể, với bodysuit chất liệu bán xuyên thấu, phối cùng quần cộc và áo choàng. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa hai tông màu hồng ánh kim và xanh được cho là sến súa. Bên cạnh đó, chi tiết cắt may ở eo và đùi thiếu tinh tế, khiến tổng thể outfit trở nên kém bắt mắt. Thiết kế này tỏ ra lạc quẻ và kém ấn tượng hơn hẳn so với những trang phục còn lại trong đêm diễn của Tóc Tiên.

Tóc Tiên bị chê mặc xấu. Ảnh: FBNV.

Ngay sau sự kiện, bộ trang phục của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo nhiều tranh luận. Khán giả bày tỏ thất vọng với lần xuất hiện này của Tóc Tiên. Bộ đồ bị chê kém sang trọng và không tôn dáng người mặc, khiến cô trở nên kém sắc.

"Không ngờ có ngày Tóc Tiên mặc tệ như vậy lên sân khấu", "Mặc đồ bó nhưng không tôn dáng, màu tương phản rối mắt", "Không thể thẩm nổi bộ đồ. Nhìn như trang phục aerobics", "Không hiểu ai tư vấn trang phục xấu như vậy cho Tóc Tiên", ... là một số bình luận trái chiều của người xem.

Trước đó không lâu, Tóc Tiên cũng gây bàn tán về ngoại hình và vướng nghi vấn chỉnh sửa mũi. Nữ ca sĩ sau đó lên tiếng giải thích thông qua kênh thông báo cá nhân. Theo Tóc Tiên, cô biết bản thân thích hợp với điều gì nhất. Bộ trang phục, kiểu trang điểm trong loạt ảnh gây tranh luận do cô tự chọn lựa, quyết định.

"Toàn bộ look hôm qua là tự tôi styling hết. Hồi bé tôi không hề thích chơi búp bê, nhưng lớn hơn tôi lại thích tự mix match cho bản thân. Đôi khi bí layout, tôi mới cầu cứu stylist. Nhưng tôi rất thích những dịp sự kiện như thế này, vì khi đó tôi được tha hồ thử nghiệm các look mới mà lúc đi diễn không thể làm", Tóc Tiên chia sẻ.