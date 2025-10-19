Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Tóc Tiên bị chê mặc xấu

  • Chủ nhật, 19/10/2025 10:17 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Biểu diễn tại một chương trình ở Hà Nội mới đây, Tóc Tiên gây bàn tán với trang phục bị nhận xét là kỳ quặc, dìm nhan sắc.

Mới đây, Tóc Tiên gây chú ý khi tham gia nhạc hội diễn ra tại Hà Nội. Tại sự kiện, nữ ca sĩ trình diễn trên sân khấu với nhiều tạo hình và trang phục khác nhau. Song, trang phục được cho là kỳ quặc của cô trong tiết mục Đậm đà đang trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội.

Giọng ca 906090 xuất hiện trên sân khấu với thiết kế ôm sát cơ thể, với bodysuit chất liệu bán xuyên thấu, phối cùng quần cộc và áo choàng. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa hai tông màu hồng ánh kim và xanh được cho là sến súa. Bên cạnh đó, chi tiết cắt may ở eo và đùi thiếu tinh tế, khiến tổng thể outfit trở nên kém bắt mắt. Thiết kế này tỏ ra lạc quẻ và kém ấn tượng hơn hẳn so với những trang phục còn lại trong đêm diễn của Tóc Tiên.

Toc Tien anh 1

Tóc Tiên bị chê mặc xấu. Ảnh: FBNV.

Ngay sau sự kiện, bộ trang phục của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo nhiều tranh luận. Khán giả bày tỏ thất vọng với lần xuất hiện này của Tóc Tiên. Bộ đồ bị chê kém sang trọng và không tôn dáng người mặc, khiến cô trở nên kém sắc.

"Không ngờ có ngày Tóc Tiên mặc tệ như vậy lên sân khấu", "Mặc đồ bó nhưng không tôn dáng, màu tương phản rối mắt", "Không thể thẩm nổi bộ đồ. Nhìn như trang phục aerobics", "Không hiểu ai tư vấn trang phục xấu như vậy cho Tóc Tiên", ... là một số bình luận trái chiều của người xem.

Trước đó không lâu, Tóc Tiên cũng gây bàn tán về ngoại hình và vướng nghi vấn chỉnh sửa mũi. Nữ ca sĩ sau đó lên tiếng giải thích thông qua kênh thông báo cá nhân. Theo Tóc Tiên, cô biết bản thân thích hợp với điều gì nhất. Bộ trang phục, kiểu trang điểm trong loạt ảnh gây tranh luận do cô tự chọn lựa, quyết định.

"Toàn bộ look hôm qua là tự tôi styling hết. Hồi bé tôi không hề thích chơi búp bê, nhưng lớn hơn tôi lại thích tự mix match cho bản thân. Đôi khi bí layout, tôi mới cầu cứu stylist. Nhưng tôi rất thích những dịp sự kiện như thế này, vì khi đó tôi được tha hồ thử nghiệm các look mới mà lúc đi diễn không thể làm", Tóc Tiên chia sẻ.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.

Diễn viên Bảo Anh 3 lần ngoại tình, khiến vợ bỏ nhà đi

Diễn viên "Không có gì và không một ai" thừa nhận trong thời gian chung sống với vợ đã 3 lần ngoại tình, khiến bà xã phải bỏ nhà đi.

1 giờ trước

Á hậu Mỹ Anh: 'Tôi dặn mình phát ngôn cẩn trọng'

Á hậu 3 Miss Earth Vietnam 2025 cho biết đã rút ra nhiều bài học sau sự cố vạ miệng của một số người đẹp Việt trên đấu trường quốc tế.

2 giờ trước

Số tiền chồng cũ nhận được khi ly hôn Britney Spears

Kevin Federline chia sẻ trong trong cuốn hồi ký mới nhất rằng số tiền anh nhận được sau khi ly hôn Britney Spears không nhiều như mọi người đồn đoán.

2 giờ trước

Tử Khiêu

Tóc Tiên Tóc Tiên mặc xấu nhạc hội Hà Nội tóc tiên mặc xấu

  • Nguyễn Khoa Tóc Tiên

    Nguyễn Khoa Tóc Tiên

    Nguyễn Khoa Tóc Tiên là một nữ ca sĩ sinh ra và lớn lên tại TP. HCM. Tóc Tiên bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình từ khi 13 tuổi. Năm 2015, Tóc Tiên trở về Việt Nam tham gia "The Remix" sau nhiều năm du học tại Mỹ, đánh dấu cộc mốc mới trong sự nghiệp. Cô từng nhận được nhiều đề cử hạng mục giải thưởng, trong đó có đề cử của giải Cống hiến, Làn Sóng Xanh và Zing Music Awards. Tóc Tiên cũng là một huấn luyện viên trong cuộc thi "Giọng Hát Việt" 2017.

    • Ngày sinh: 13/05/1989
    • Chiều cao: 1.70 m
    • Album: Nụ cười nắng mai (2007), Tóc Tiên Thiếu nữ (2008), My Turn (2011)

    FacebookZing Mp3Youtube

Đọc tiếp

Ninh Duong Lan Ngoc mat hut hinh anh

Ninh Dương Lan Ngọc mất hút

20 phút trước 10:34 19/10/2025

0

Trong tập 3 của Running Man, Lan Ngọc chỉ xuất hiện vài giây ngắn ngủi. Sự cố chấn thương khiến cô không thể đồng hành cùng dàn cast.

Vo va tinh cu cua Justin Bieber 'khau chien' hinh anh

Vợ và tình cũ của Justin Bieber 'khẩu chiến'

3 giờ trước 07:55 19/10/2025

0

Ngay sau bài đăng móc mỉa đã bị xóa của Hailey Bieber, Selena Gomez đăng tải dòng trạng thái đáp trả. Cả hai thời gian gần đây được cho là đã "cạch mặt".

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý