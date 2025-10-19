Diễn viên Bảo Anh 3 lần ngoại tình, khiến vợ bỏ nhà đi

Diễn viên "Không có gì và không một ai" thừa nhận trong thời gian chung sống với vợ đã 3 lần ngoại tình, khiến bà xã phải bỏ nhà đi.

Bảo Anh mới đây xuất hiện cùng bà xã trên chương trình Vợ chồng son. Tại đây, nam diễn viên chia sẻ về cuộc sống hôn nhân và gây xôn xao khi thừa nhận từng lăng nhăng với nhiều cô gái trong lúc chung sống với vợ. Trong 3 lần anh ngoại tình, vợ đã dọn đi khỏi nhà 2 lần.

"Dù ở chung nhà với vợ nhưng tôi vẫn nói chuyện, qua lại với 3 cô gái khác. Vợ biết nhưng để cho tôi tự giải quyết. Cô ấy chỉ hỏi tôi có gì giấu giếm không, nhìn vào mắt cô ấy và nói thẳng. Tôi không trả lời", Bảo Anh kể lại.

Diễn viên nói thêm: "Chỉ sau đó vài tiếng, cô ấy dọn đi. Tôi bị sốc vì sự dứt khoát đó. Cô ấy bỏ đi nhẹ nhàng, không lớn tiếng trách móc. Và tôi phải tự giải quyết chuyện kia, sau đó đi tìm vợ. Lần thứ hai, cô ấy dọn đi luôn mà không nói gì".

Bảo Anh và bà xã Thu Tuyết. Ảnh: FBNV.

Chia sẻ về việc phát hiện chồng lăng nhăng, Thu Tuyết - bà xã của Bảo Anh - tiết lộ: "Tôi có suy nghĩ nên tôn trọng quyền riêng tư, nên điện thoại, Facebook, cái gì thuộc về riêng tư của chồng là tôi không can thiệp... Nhưng một năm sau, linh cảm khiến tôi nhận ra có gì đó kỳ kỳ. Vậy nên tôi hỏi thẳng, hết tình cảm thì tôi sẽ dọn đồ đi".

Thu Tuyết cho biết sau 3 lần tha thứ cho chồng, hiện tại, anh đã thay đổi và cô cảm thấy an lòng. Sau những sóng gió, cả hai học được cách thấu hiểu và trân trọng hôn nhân.

Những chia sẻ của vợ chồng Bảo Anh thu hút sự quan tâm. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả có ý kiến trái chiều về việc diễn viên nhiều lần lăng nhăng trong lúc chung sống với vợ.

Bảo Anh tên đầy đủ là Lê Thanh Bảo Anh, quê quán Cần Thơ, từng theo học tại Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Anh từng được giao vai chính trong bộ phim Không có gì và không một ai. Diễn viên cho biết thành công sớm với vai chính đầu đời mang đến cho anh nhiều cơ hội, song cũng khiến anh tự mãn và sau đó nếm trải mùi thất bại.

Tháng 3/2024, Bảo Anh chính thức về chung nhà với Thu Tuyết. Cặp đôi trước đó đã hẹn hò trong nhiều năm.