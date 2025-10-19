Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Diễn viên Bảo Anh 3 lần ngoại tình, khiến vợ bỏ nhà đi

  • Chủ nhật, 19/10/2025 09:30 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Diễn viên "Không có gì và không một ai" thừa nhận trong thời gian chung sống với vợ đã 3 lần ngoại tình, khiến bà xã phải bỏ nhà đi.

Bảo Anh mới đây xuất hiện cùng bà xã trên chương trình Vợ chồng son. Tại đây, nam diễn viên chia sẻ về cuộc sống hôn nhân và gây xôn xao khi thừa nhận từng lăng nhăng với nhiều cô gái trong lúc chung sống với vợ. Trong 3 lần anh ngoại tình, vợ đã dọn đi khỏi nhà 2 lần.

"Dù ở chung nhà với vợ nhưng tôi vẫn nói chuyện, qua lại với 3 cô gái khác. Vợ biết nhưng để cho tôi tự giải quyết. Cô ấy chỉ hỏi tôi có gì giấu giếm không, nhìn vào mắt cô ấy và nói thẳng. Tôi không trả lời", Bảo Anh kể lại.

Diễn viên nói thêm: "Chỉ sau đó vài tiếng, cô ấy dọn đi. Tôi bị sốc vì sự dứt khoát đó. Cô ấy bỏ đi nhẹ nhàng, không lớn tiếng trách móc. Và tôi phải tự giải quyết chuyện kia, sau đó đi tìm vợ. Lần thứ hai, cô ấy dọn đi luôn mà không nói gì".

Bao Anh anh 1

Bảo Anh và bà xã Thu Tuyết. Ảnh: FBNV.

Chia sẻ về việc phát hiện chồng lăng nhăng, Thu Tuyết - bà xã của Bảo Anh - tiết lộ: "Tôi có suy nghĩ nên tôn trọng quyền riêng tư, nên điện thoại, Facebook, cái gì thuộc về riêng tư của chồng là tôi không can thiệp... Nhưng một năm sau, linh cảm khiến tôi nhận ra có gì đó kỳ kỳ. Vậy nên tôi hỏi thẳng, hết tình cảm thì tôi sẽ dọn đồ đi".

Thu Tuyết cho biết sau 3 lần tha thứ cho chồng, hiện tại, anh đã thay đổi và cô cảm thấy an lòng. Sau những sóng gió, cả hai học được cách thấu hiểu và trân trọng hôn nhân.

Những chia sẻ của vợ chồng Bảo Anh thu hút sự quan tâm. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả có ý kiến trái chiều về việc diễn viên nhiều lần lăng nhăng trong lúc chung sống với vợ.

Bảo Anh tên đầy đủ là Lê Thanh Bảo Anh, quê quán Cần Thơ, từng theo học tại Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Anh từng được giao vai chính trong bộ phim Không có gì và không một ai. Diễn viên cho biết thành công sớm với vai chính đầu đời mang đến cho anh nhiều cơ hội, song cũng khiến anh tự mãn và sau đó nếm trải mùi thất bại.

Tháng 3/2024, Bảo Anh chính thức về chung nhà với Thu Tuyết. Cặp đôi trước đó đã hẹn hò trong nhiều năm.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.

Vợ và tình cũ của Justin Bieber 'khẩu chiến'

Ngay sau bài đăng móc mỉa đã bị xóa của Hailey Bieber, Selena Gomez đăng tải dòng trạng thái đáp trả. Cả hai thời gian gần đây được cho là đã "cạch mặt".

3 giờ trước

Bom tấn 160 triệu USD gây chia rẽ

Dưới bàn tay đạo diễn Joachim Rønning, "Tron: Ares" đầy tham vọng với khi hướng đến những chủ đề lớn. Chỉ có điều, kịch bản phim lại chưa thực sự chặt chẽ, ấn tượng.

29:1733 hôm qua

Thành Long bị đồng nghiệp tố keo kiệt

Một trong số thành viên kỳ cựu của Thành gia ban tố Thành Long keo kiệt, bỏ bê nhân viên. Đây không phải lần đầu ngôi sao hành động bị đồng nghiệp cũ chê trách.

40:2412 hôm qua

Tử Khiêu

Bảo Anh Bảo Anh Thu Tuyết vợ chồng son ngoại tình lăng nhăng

  • Nguyễn Hoài Bảo Anh

    Nguyễn Hoài Bảo Anh

    Bảo Anh, tên đầy đủ là Nguyễn Hoài Bảo Anh, là nữ ca sĩ trẻ được khán giả biết đến khi tham gia chương trình "Giọng Hát Việt" mùa đầu tiên năm 2012. Cô thành công với các ca khúc mang đậm chất pop ballad như "Anh muốn em sống sao", "Trái tim em cũng biết đau", "Sống xa anh chẳng dễ dàng". Ngoài vai trò ca sĩ, Bảo Anh còn tham gia diễn xuất trong các bộ phim: Nhà Có 5 Nàng Tiên, Vừa Đi Vừa Khóc...

    • Ngày sinh: 03/09/1992
    • Chiều cao: 1.65 m
    • Ca khúc tiêu biểu: Và em đã biết mình yêu, Yêu một người vô tâm, Anh muốn em sống sao, Mình yêu nhau bao lâu (ft. Hoàng Tôn) Nhớ nhung,...

    FacebookZing Mp3Youtube

Đọc tiếp

Ninh Duong Lan Ngoc mat hut hinh anh

Ninh Dương Lan Ngọc mất hút

19 phút trước 10:34 19/10/2025

0

Trong tập 3 của Running Man, Lan Ngọc chỉ xuất hiện vài giây ngắn ngủi. Sự cố chấn thương khiến cô không thể đồng hành cùng dàn cast.

Toc Tien bi che mac xau hinh anh

Tóc Tiên bị chê mặc xấu

35 phút trước 10:17 19/10/2025

0

Biểu diễn tại một chương trình ở Hà Nội mới đây, Tóc Tiên gây bàn tán với trang phục bị nhận xét là kỳ quặc, dìm nhan sắc.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý