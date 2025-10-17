Thành Long bị đồng nghiệp tố keo kiệt

Một trong số thành viên kỳ cựu của Thành gia ban tố Thành Long keo kiệt, bỏ bê nhân viên. Đây không phải lần đầu ngôi sao hành động bị đồng nghiệp cũ chê trách.

Theo Yeeyi, mới đây, Hỏa Tinh (tên thật Tưởng Vinh Pháp) - đạo diễn võ thuật cho loạt phim hành động đình đám như Túy quyền 2 hay City Hunter - gây chú ý khi xuất hiện trên một chương trình truyền hình. Trong buổi trò chuyện, ông tiết lộ nhiều chuyện cũ khi còn là thành viên của Thành gia ban (nhóm võ sư và diễn viên đóng thế làm việc cùng Thành Long trong các dự án phim).

Hỏa Tinh chỉ trích Thành Long là người keo kiệt, thiếu quan tâm đến nhân viên. Ông tiết lộ bản thân thường đảm nhận những cảnh quay nguy hiểm, nhưng mức lương lại rất thấp. Thậm chí, khi bị thương trong quá trình quay phim, Hỏa Tinh còn bị công ty bỏ rơi.

Hỏa Tinh cho hay ông là một trong những thành viên sáng lập của Thành gia ban, từng đóng thế và chỉ đạo võ thuật cho Thành Long suốt 16 năm. Khi quay City Hunter, dù là chỉ đạo võ thuật nhưng ông lại chỉ được nhận mức thù lao bằng những gương mặt mới. Thành Long khi đó giải thích qua loa, khiến ông bức xúc.

Năm 1986, Thành Long giao cho Hỏa Tinh vai chính trong phim Naughty Boys, với hợp đồng 120.000 tệ, nếu quay vượt quá 45 phân cảnh thì được trả thêm 2.600 tệ/mỗi cảnh. Tuy nhiên, khi phim ra mắt, Hỏa Tinh phát hiện áp phích có hình mình bị gỡ bỏ, không được quảng bá. Ngoài ra, khi ông nói đến chuyện trả thêm thù lao vì quay vượt 45 cảnh theo hợp đồng, ngôi sao hành động thẳng thừng mắng ông trước mặt nhiều người, gạt đi chuyện tiền bạc với cái cớ "nhờ có Thành Long thì Hỏa Tinh mới được lên vai chính".

Đến năm 1996, trong lúc quay Túy quyền 2, Hỏa Tinh bị đứt dây cáp treo người và chấn thương nặng ở thắt lưng. Thành Long được cho là không quan tâm, hỏi han mà thậm chí còn mỉa mai ông “trông như con rùa”. Sau đó, Hỏa Tinh phải nghỉ dưỡng ba năm, nhưng Thành Long lại chuyển hình thức trả lương tháng sang hợp đồng theo dự án, chỉ bồi thường một tháng lương (khoảng 10.000 tệ) xem như trợ cấp thôi việc.

Trong buổi trò chuyện, Hỏa Tinh gửi lời nhắn Thành Long không nên keo kiệt với những anh em đã hết lòng giúp đỡ trên hành trình làm nghề. Ông còn cho rằng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong giới, tuy ngoài mặt vui vẻ nói cười, nhưng sau lưng đều bàn tán về sự xấu tính của Thành Long.

Trước Hỏa Tinh, diễn viên Nguyên Hoa từng thẳng thắn chê trách Thành Long là người "rất hà tiện". Một thành viên khác của Thành gia ban là Chung Phát cũng từng chỉ trích Thành Long không chăm lo cho đàn em. Theo Chung Phát, nếu như Hồng Gia Ban (nhóm diễn viên đóng thế do Hồng Gia Bảo sáng lập) luôn được nâng đỡ, tạo cơ hội phát triển, thì các thành viên của Thành Gia Ban phải chịu nhiều thiệt thòi vì không được Thành Long quan tâm.

“Nếu anh ta biết cách tận dụng những người đồng đội đó, thì bây giờ đã không đến mức tan đàn xẻ nghé như vậy. Anh nghĩ đi Thành Long, anh có chăm lo gì cho họ không? Hồng Gia Ban ai cũng tự mình đứng vững được, còn Thành Gia Ban thì ai có thể làm được điều đó?”, Chung Phát tỏ ra bức xúc.

Nam diễn viên kể thêm: “Hỏa Tinh là người khổ nhất, vất vả nhất. Tất cả những pha đóng thế nguy hiểm đều là anh ấy làm. Ngoài Hỏa Tinh, Trương Hoa và Lý Kiến Sinh ai cũng khổ cả. Này Thành Long, anh chỉ cần bỏ ra một phần nghìn tài sản thôi cũng đủ để nuôi sống họ cả đời. Đừng quên chính họ là những người đã sát cánh cùng anh gây dựng nên sự nghiệp này”.

Trước những lời tố, chỉ trích của đồng nghiệp cũ, Thành Long chưa từng lên tiếng phân bua, giải thích.