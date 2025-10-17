Phim có Hoài Linh rời rạp

Làm giàu với ma 2 khép lại hành trình phòng vé sau gần 2 tháng ra rạp. Theo thống kê từ Box Office Vietnam, bộ phim có Hoài Linh, Tuấn Trần mang về khoản doanh thu 101 tỷ đồng. Thành tích này tỏ ra không tệ so với mặt bằng phim Việt 2025, song lại là bước lùi so với doanh thu của phần một ra mắt năm 2024 (128 tỷ đồng).
Những ngày gần đây, tác phẩm giảm nhiệt mạnh, số suất chiếu lẫn doanh thu tăng nhỏ giọt mỗi ngày. Riêng trong sáng 17/10, phim dắt túi chưa đầy 1 triệu đồng, với 8 vé bán ra.
Làm giàu với ma 2 chính thức công chiếu từ 29/8, có suất chiếu đặc biệt từ vài ngày trước đó. Ra mắt giữa thời điểm Mưa đỏ làm mưa làm gió ở phòng vé, bộ phim do Trung Lùn đạo diễn chịu cảnh lép vế khi số suất chiếu hạn chế so với đối thủ đồng hương.
Dẫu vậy, phim vẫn duy trì lượng vé bán ra tương đối ổn định do nội dung giàu tính giải trí, dễ tiếp cận, lại quy tụ dàn cast với nhiều cái tên hot như Hoài Linh, Tuấn Trần, Võ Tấn Phát...
Làm giàu với ma 2 rời rạp với doanh thu 101 tỷ đồng. Ảnh: NSX.
Hậu truyện Làm giàu với ma cài cắm nhiều nét văn hóa miền Tây, lại giàu tính giải trí khi theo xu hướng hài lố nhằm chọc cười khán giả. Song, phim còn nhiều hạn chế kịch bản, xây dựng nhân vật chưa chắc tay. Nhiều tình tiết tỏ ra vô lý, khó thuyết phục được người xem khó tính.
Trở lại với diễn biến phòng vé, Cục vàng của ngoại hiện là cái tên dẫn đầu bảng tổng sắp, dù mới mở bán suất chiếu đặc biệt. Sau khi Cục vàng của ngoại ra mắt, bom tấn kinh dị Thái Quỷ ăn tạng 3 mất dần vị thế, nhiều khả năng sẽ phải chật vật để chạm tay tới cột mốc doanh thu trăm tỷ.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.
Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.