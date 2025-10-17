Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phim có Hoài Linh rời rạp

"Làm giàu với ma 2" rời rạp với doanh thu 101 tỷ đồng - thành tích không tệ với mặt bằng chung phim Việt 2025.

Làm giàu với ma 2 khép lại hành trình phòng vé sau gần 2 tháng ra rạp. Theo thống kê từ Box Office Vietnam, bộ phim có Hoài Linh, Tuấn Trần mang về khoản doanh thu 101 tỷ đồng. Thành tích này tỏ ra không tệ so với mặt bằng phim Việt 2025, song lại là bước lùi so với doanh thu của phần một ra mắt năm 2024 (128 tỷ đồng).

Những ngày gần đây, tác phẩm giảm nhiệt mạnh, số suất chiếu lẫn doanh thu tăng nhỏ giọt mỗi ngày. Riêng trong sáng 17/10, phim dắt túi chưa đầy 1 triệu đồng, với 8 vé bán ra.

Làm giàu với ma 2 chính thức công chiếu từ 29/8, có suất chiếu đặc biệt từ vài ngày trước đó. Ra mắt giữa thời điểm Mưa đỏ làm mưa làm gió ở phòng vé, bộ phim do Trung Lùn đạo diễn chịu cảnh lép vế khi số suất chiếu hạn chế so với đối thủ đồng hương.

Dẫu vậy, phim vẫn duy trì lượng vé bán ra tương đối ổn định do nội dung giàu tính giải trí, dễ tiếp cận, lại quy tụ dàn cast với nhiều cái tên hot như Hoài Linh, Tuấn Trần, Võ Tấn Phát...

Lam giau voi ma anh 1

Làm giàu với ma 2 rời rạp với doanh thu 101 tỷ đồng. Ảnh: NSX.

Hậu truyện Làm giàu với ma cài cắm nhiều nét văn hóa miền Tây, lại giàu tính giải trí khi theo xu hướng hài lố nhằm chọc cười khán giả. Song, phim còn nhiều hạn chế kịch bản, xây dựng nhân vật chưa chắc tay. Nhiều tình tiết tỏ ra vô lý, khó thuyết phục được người xem khó tính.

Trở lại với diễn biến phòng vé, Cục vàng của ngoại hiện là cái tên dẫn đầu bảng tổng sắp, dù mới mở bán suất chiếu đặc biệt. Sau khi Cục vàng của ngoại ra mắt, bom tấn kinh dị Thái Quỷ ăn tạng 3 mất dần vị thế, nhiều khả năng sẽ phải chật vật để chạm tay tới cột mốc doanh thu trăm tỷ.

