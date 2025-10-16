Nam chính phim giờ vàng khiến khán giả ức chế

Những diễn biến mới nhất của "Gió ngang khoảng trời xanh" đang khiến nhiều người xem bức xúc.

Gió ngang khoảng trời xanh sau 30 tập phát sóng vướng phải không ít tranh cãi liên quan tới kịch bản, diễn xuất. Mới đây, bộ phim chiếu giờ vàng lại tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận vì những diễn biến xoay quanh quan hệ của Đăng (Doãn Quốc Đam) - Mỹ Anh (Phương Oanh) và "tiểu tam" Linh (Lan Phương).

Cụ thể, trong tập 30, Linh đã bộc lộ dã tâm chiếm đoạt Đăng dù biết anh đã có vợ. Trong một buổi tiệc, cô chuốc rượu Đăng. Sau đó, Linh chủ động theo anh lên phòng khách sạn, mượn cớ muốn lấy hợp đồng. Sau đó, nhân lúc Đăng ý thức mơ hồ, cô chủ động "tấn công" và cả hai đã đi quá giới hạn.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Đăng mới nhớ lại mọi chuyện và bắt đầu ăn năn. Anh sau đó bật khóc vì cảm thấy có lỗi với vợ. Cảnh phim sau khi lên sóng nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bàn luận. Nhiều khán giả bày tỏ bức xúc vì những tình tiết bị cho là drama quá mức, gây ức chế. Việc Đăng qua đêm với Linh, phản bội vợ diễn ra quá nhanh, khiến người xem chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Nhân vật Đăng khiến người xem bức xúc vì phản bội vợ (Mỹ Anh).

"Không thể thẩm nổi phim. Xem phim để xả stress, nhưng thấy stress nặng hơn thì phải", "Coi càng ngày càng ức chế", "Cuối cùng người cay nhất vẫn là người xem phim", "Một người không có khả năng ngoại tình như Đăng, thế mà lại làm mình thất vọng như bây giờ"... là một số bình luận trái chiều của người xem.

Trên fanpage phim, vai Đăng và Linh đang bị ném đá dữ dội. Không ít ý kiến bày tỏ thương Mỹ Anh bởi cô luôn hết lòng vun vén cho chồng con, gia đình. Nhưng dường như sự nguyên tắc, cầu toàn của Mỹ Anh đã khiến Đăng phần nào thấy ngột ngạt, dẫn đến những mâu thuẫn âm thầm.

Đây không phải lần đầu Gió ngang khoảng trời xanh gây tranh luận trên mạng xã hội. Mới nhất, cảnh Ngân (Việt Hoa) đi dự tiệc cùng Trường (Denis Đặng) cũng bị chỉ trích. Cụ thể, khi Ngân xuất hiện ở bể bơi, Trường đã kéo cao trang phục của cô, thậm chí giật đi chiếc khăn choàng để bạn gái trông sexy, gợi cảm hơn.

Cảnh phim trên khiến nhiều khán giả cho rằng nó thô thiển, vô duyên và nhạy cảm. Hay trước đó, Denis Đặng vào vai “tổng tài” cũng bị chê diễn xuất quá gượng gạo, thiếu tự nhiên. Chuyện tình Trường - Ngân ở tập mới nhất cũng đã tan thành mây khói khi Ngân nhận ra cô chỉ bị Trường lợi dụng cho công việc làm ăn.