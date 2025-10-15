Người mẫu Brazil và con gái 15 tuổi chết trong nhà

Nữ người mẫu kiêm influencer Lidiane Aline Lorenço (33 tuổi), cùng con gái 15 tuổi, được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng.

Theo Daily Mail, hôm 10/10, hàng xóm của Lidiane Aline Lorenço đã gọi điện báo chính quyền sau khi phát hiện có mùi lạ phát ra từ căn hộ của cô tại Barra da Tijuca, khu vực phía tây nam thành phố Rio de Janeiro.

Sau khi tới hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện Lorenço và con gái Miana Sophya Santos đã tử vong. Thi thể người mẫu được tìm thấy trong phòng ngủ, trong khi con gái cô nằm ở phòng khách.

Theo kết luận ban đầu, không có dấu hiệu đột nhập hay ẩu đả tại căn hộ của Lorenço.

Lorenço bị phát hiện đã tử vong cùng con gái trong nhà riêng. Ảnh: IGNV.

Một sĩ quan cảnh sát chia sẻ: “Chúng tôi đã khám nghiệm hiện trường và không phát hiện dấu hiệu ẩu đả. Thi thể hai mẹ con cũng đã được khám nghiệm, tuy nhiên vẫn chưa xác định được cụ thể nguyên nhân tử vong. Các xét nghiệm bổ sung sẽ được tiến hành”.

Theo truyền thông địa phương, hàng xóm đã không thấy hai mẹ con Lidiane Aline Lorenço khoảng 5 ngày trước khi thi thể họ được phát hiện. Tang lễ của Lorenço và con gái đã được tổ chức vào ngày 12/10, tại nghĩa trang thành phố Santa Cecília.

Lorenço sinh ra tại Santa Cecília, bang Santa Catarina ở miền nam Brazil, nhưng đã chuyển đến sống tại Rio de Janeiro. Cô hoạt động với tư cách là người mẫu, kiêm influencer. Lorenço được quản lý bởi công ty người mẫu 40 Graus Models. Trên mạng xã hội, người đẹp thu hút đông đảo người theo dõi với các nội dung chia sẻ về cuộc sống, công việc.

Theo UOL, Lorenço đã chuyển đến Rio de Janeiro hơn 5 năm trước. Gần đây, con gái 15 tuổi của cô mới dọn đến sống cùng.