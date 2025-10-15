Động thái của vợ cũ cựu Thủ tướng Canada

Justin Trudeau vừa gặp lại vợ cũ Sophie Trudeau, giữa lúc mối quan hệ tình cảm mới của anh với Katy Perry đang trở thành tâm điểm chú ý.

Theo Page Six, Justin Trudeau vừa gặp lại vợ cũ Sophie và các con để cùng nhau đón Lễ Tạ ơn Canada vào hôm 13/10.

Trên trang cá nhân, Sophie đăng tải một vài bức hình chụp lại buổi sum họp gia đình. Justin Trudeau mặc áo phông xanh đậm phối cùng quần jean và đeo kính. Trong một bức ảnh, cựu thủ tướng Canada mỉm cười trước ống kính. Con trai út và một thành viên khác trong gia đình cũng xuất hiện trong khung hình.

Justin Trudeau đón Lễ Tạ ơn cùng gia đình. Ảnh: IGNV.

Sophie cũng chia sẻ cận cảnh món ăn truyền thống trong Lễ Tạ ơn cùng hình ảnh bàn ăn với bảy chỗ ngồi được sắp sẵn. “Thật may mắn khi được sống, được yêu thương và hơn hết là được ở bên gia đình trong Lễ Tạ ơn", cô chia sẻ.

Trong khi Justin Trudeau tận hưởng ngày lễ cùng người thân, Katy Perry lại đang bận rộn chạy show. Khi biểu diễn ở London trong khuôn khổ tour Lifetimes, Katy Perry mời một fan nam lên sân khấu. Tại đây, cô bất ngờ được người này quỳ gối cầu hôn. Giọng ca Roar cười đáp lại: "Giá mà bạn hỏi tôi điều đó 48 tiếng trước thì tốt biết mấy".

Phản ứng của nữ ca sĩ khiến khán giả thích thú. Lý do từ chối này được cho là ngầm xác nhận chuyện cô và Justin Trudeau đang hẹn hò. Trước đó, mạng xã hội xôn xao trước tấm ảnh Katy âu yếm ôm hôn Justin Trudeau trên du thuyền ở California.

Theo The Sun, Justin Trudeau và Katy Perry đã bí mật hẹn hò từ đầu mùa hè.

“Họ không có nhiều thời gian bên nhau vì cô ấy đang lưu diễn, nhưng cả hai vẫn liên tục giữ liên lạc, thường xuyên Facetime và nhắn tin cho nhau", nguồn tin thân cận chia sẻ. Người này tiết lộ cựu Thủ tướng Canada hơi "mọt sách" và không thể tin nổi khi ngôi sao nổi tiếng, hào nhoáng như Katy lại để ý anh. Trong khi đó, Katy Perry cũng cảm thấy rất bất ngờ, vinh dự khi một chính trị gia đáng kính muốn hẹn hò với mình.