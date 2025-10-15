Ca sĩ Tuấn Dương tuyên bố phá sản

Á quân Project SuperStar 2005 tuyên bố phá sản do kinh doanh ẩm thực thua lỗ. Hiện tại, anh đang nợ nần chồng chất.

Theo tờ Sinchew, do việc kinh doanh thua lỗ và nợ nần chồng chất, ca sĩ nổi tiếng người Singapore Hồng Tuấn Dương (Hong Junyang) mới đây đã tuyên bố phá sản. Cụ thể, nghệ sĩ 44 tuổi gây xôn xao khi có tên trong danh sách những người phá sản do tòa án Singapore công bố.

Trả lời truyền thông, Tuấn Dương xác nhận việc phá sản, nhưng từ chối tiết lộ cụ thể số tiền còn nợ. Anh cho biết phần lớn khoản nợ đến từ chuỗi nhà hàng bún thuyền kiểu Thái The Original Boat Noodle mà anh điều hành suốt 7 năm. “Từ sau đại dịch, việc kinh doanh ngày càng khó khăn. Chúng tôi đã nỗ lực nhưng đến năm ngoái buộc phải đóng cửa”, ca sĩ nói.

Theo truyền thông Singapore, Tuấn Dương từ lâu đã đam mê lĩnh vực ẩm thực. Anh từng mở nhiều cơ sở như ClickAFood, nhà hàng cơm lá chuối Ấn Độ Bananabro, tiệm trà sữa Machi Machi và chuỗi bún thuyền Thái The Original Boat Noodle. Ở thời kỳ đỉnh cao, chuỗi bún này có ít nhất 7 chi nhánh tại nhiều trung tâm thương mại lớn.

Hồng Tuấn Dương tuyên bố phá sản.

Nói về quyết định tuyên bố phá sản, Tuấn Dương thừa nhận đây là lựa chọn khó khăn. “Dù gia đình và bạn bè thân thiết đều ngỏ ý giúp đỡ tài chính, tôi cảm thấy mình phải đối mặt với thực tế, chịu trách nhiệm cho mọi chuyện. Đó là điều tôi cần làm”, anh cho hay.

Ca sĩ cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình và bạn bè vì đã luôn ủng hộ trong giai đoạn khó khăn. Khi được hỏi liệu việc phá sản có ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại hay dự định kinh doanh trong tương lai hay không, Tuấn Dương cho biết hiện tại chưa nghĩ xa mà chỉ muốn tập trung làm việc chăm chỉ để trả nợ.

Hồng Tuấn Dương sinh năm 1981, từng giành ngôi Á quân mùa đầu tiên của chương trình Project SuperStar năm 2005. Sau đó, anh phát hành album solo đầu tay. Năm 2010, anh kết hôn với nữ diễn viên Dawn Yeoh. Cặp đôi có với nhau hai cô con gái nhỏ.