Lý Uy hầu tòa vì liên quan tới vụ án giết người

Lý Uy phải hầu tòa, liên quan tới vụ án xảy ra tại một tịnh xá ở Đài Bắc. Vì khai báo thành khẩn và chỉ điểm giúp cảnh sát, diễn viên được xem xét giảm nhẹ hoặc miễn tội.

Theo Sinchew, diễn viên Lý Uy bị xác định có liên quan vụ án mạng xảy ra tại một tịnh xá ở quận Đại An, thành phố Đài Bắc. Cụ thể, một nữ tín đồ họ Thái vì mâu thuẫn đã bị sư trụ trì Vương Uẩn kêu gọi các tín đồ bạo hành đến chết. Tổng cộng 13 người, bao gồm cả Lý Uy, đều bị truy tố. Lý Uy bị cáo buộc đưa ra lời khuyên cho Vương Uẩn và các Phật tử về cách đối phó với cảnh sát.

Trong quá trình điều tra, Lý Uy tỏ ra thành khẩn, đồng thời chuyển sang làm nhân chứng chỉ điểm, cung cấp thông tin hỗ trợ làm sáng tỏ vụ án. Sáng 14/10, anh xuất hiện tại tòa nhưng hoàn toàn im lặng trước câu hỏi của giới truyền thông.

Gia đình nạn nhân họ Thái cho biết đến nay, cả 13 bị cáo vẫn chưa từng gửi lời xin lỗi nào tới họ. Luật sư đại diện cho gia đình nạn nhân cho hay, kể từ khi vụ án xảy ra, không một bị cáo nào liên hệ, xin lỗi hay thương lượng bồi thường. Điều này khiến họ rất đau lòng. Luật sư cũng nói rằng vụ việc đã kéo dài hơn một năm, vì vậy hy vọng tòa án có thể xét xử nhanh chóng và sớm trả lại công lý cho người đã khuất.

Lý Uy được xem xét giảm nhẹ hoặc miễn tội. Ảnh: Weibo.

Luật sư tiết lộ thêm gia đình nạn nhân đã đệ đơn yêu cầu bồi thường dân sự, đang được Tòa án Đài Bắc thụ lý. Nếu tòa án sắp xếp phiên hòa giải, phía gia đình hy vọng các bị cáo sẽ đưa ra phương án bồi thường cụ thể hoặc thể hiện thiện chí hòa giải.

Theo hồ sơ vụ án, nữ tín đồ họ Thái bắt đầu làm kế toán tại tịnh xá của Vương Uẩn từ tháng 4/2024. Đến tháng 7 cùng năm, cảnh sát nhận được tin báo từ một ni cô rằng cô Thái được phát hiện nằm bất động trong tịnh xá và đã tử vong.

Kết quả giám định pháp y cho thấy trên thi thể nạn nhân có nhiều vết bầm tím, nguyên nhân tử vong là tiêu cơ vân (rhabdomyolysis) - nghi do bị đánh đập. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện một tệp ghi âm quan trọng, cho thấy Lý Uy có hành vi thông đồng và nhiều lần giúp Vương Uẩn bàn bạc về vụ án, đối phó cảnh sát.

Ban đầu anh bị liệt vào diện nghi can, nhưng sau đó được chuyển thành nhân chứng chỉ điểm, giúp tiết lộ toàn bộ chứng cứ liên quan đến vụ án. Vì vậy, viện kiểm sát đã đề nghị tòa án áp dụng Luật Bảo vệ nhân chứng, xem xét giảm nhẹ hoặc miễn hình phạt cho nam diễn viên.