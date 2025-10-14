Diễn biến vụ nam ca sĩ bị đâm chết trong tù

Ian Watkins bị hai bạn tù đâm tử vong ngay trong trại giam HMP Wakefield, West Yorkshire. Hai nghi phạm đã phải ra hầu tòa trong ngày 13/10.

Theo The Sun, hai nghi phạm trong vụ sát hại Ian Watkins, gồm Rashid Gedel (25 tuổi) và Samuel Dodsworth (43 tuổi), đều đang thụ án tại HMP Wakefield (West Yorkshire). Cả hai phải ra hầu tòa trong ngày 13/10 (giờ địa phương).

“Rashid Gedel và Samuel Dodsworth đều đang thi hành án tại HMP Wakefield, đã bị truy tố tội giết người. Cả hai xuất hiện tại Tòa sơ thẩm Leeds sáng nay", phía cảnh sát xác nhận.

Ian Watkins trên sân khấu biểu diễn năm 2012. Ảnh: The New York Times.

Xuất hiện tại vành móng ngựa của Tòa sơ thẩm Leeds, Rashid Gedel và Samuel Dodsworth được cho là thể hiện thái độ vô cảm, chỉ lên tiếng để xác nhận tên và ngày sinh. Cả hai sẽ tiếp tục bị tạm giam và ra hầu tòa tại Tòa án Tối cao Leeds vào ngày 14/10.

Theo báo cáo, Ian Watkins đã tử vong do mất máu sau khi bị cắt trúng tĩnh mạch cổ. Cảnh sát và nhân viên y tế đã nhanh chóng đến nhà tù HMP Wakefield nhưng không thể cứu được Watkins. Cựu thủ lĩnh ban nhạc Lostprophets được xác định tử vong ngay tại hiện trường.

Theo nguồn tin, Ian Watkins bị hai bạn tù phục kích và dùng dao đâm khi họ được phép ra khỏi buồng giam. Chỉ có một trong hai nghi phạm được cho là đã trực tiếp cầm hung khí tấn công.

Một nguồn tin chia sẻ với tờ The Sun: “Các cai ngục ở gần đó và chạy đến rất nhanh, nhưng họ không thể làm gì. Watkins không thể qua khỏi. Hiện trường thật kinh hoàng, máu văng khắp nơi, còi báo động vang inh ỏi. Cảnh sát và xe cứu thương lập tức được gọi đến, toàn bộ nhà tù bị phong tỏa, tất cả tù nhân bị nhốt trong buồng”.

Người này cho biết thêm: “Watkins từng vài lần bị tấn công trong tù suốt những năm qua. Ông ta là tù nhân nổi tiếng, lại phạm những tội ác ghê tởm nhất, vì thế chẳng khác nào là mục tiêu thường bị nhắm đến. Và rồi chuyện này đã xảy ra”.

Trước đó, Ian Watkins bị bỏ tù vào năm 2013 vì hàng loạt tội danh liên quan tới tình dục, bao gồm sản xuất nội dung khiêu dâm trẻ em... Khi tuyên án tại tòa án hoàng gia Cardiff, thẩm phán cho rằng Watkins phải nhận mức án nặng (29 năm tù, kèm 6 năm quản chế) vì đã có nhiều hành vi đồi bại.

Ian Watkins sinh năm 1977, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ cuối thập niên 1990 và được biết đến với vai trò thủ lĩnh của nhóm Lostprophets.