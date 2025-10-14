Sao 'Trân Châu cảng' gặp tai nạn

Chiếc xe do Alec Baldwin điều khiển đâm thẳng vào gốc cây lớn hôm 13/10. Nam diễn viên sau đó lên tiếng trấn an người hâm mộ.

Theo Page Six, Alec Baldwin gây lo lắng khi gặp tai nạn giao thông, chiếc Range Rover màu trắng do ông điều khiển đâm thẳng vào một gốc cây lớn. Tối 13/10, diễn viên lên tiếng trấn an người hâm mộ. Ông cho biết chiếc xe này thuộc sở hữu của vợ. Thời điểm xảy ra tai nạn, ngôi sao Trân Châu cảng đi cùng em trai. Alec Baldwin cho biết một chiếc xe rác cỡ lớn bất ngờ tạt ngang đầu xe mình, buộc ông phải đánh lái để tránh va chạm.

“Sáng nay tôi gặp tai nạn xe hơi. Một người đã tạt ngang đầu xe tôi. Đó là một chiếc xe rác to như một con cá voi. Có lẽ đó là chiếc xe rác lớn nhất mà tôi từng thấy. Để tránh đâm phải nó, tôi đã lao vào một gốc cây, khiến xe vợ tôi bẹp dúm”, tài tử chia sẻ.

Ông nói thêm: “Tôi đã làm hỏng xe của vợ mình và thấy rất có lỗi. Nhưng mọi thứ đều ổn, tôi và em trai không bị sao cả”.

Alec Baldwin gặp tai nạn sau khi né một chiếc xe rác lớn. Ảnh: INSTARimages.

Trong những bức ảnh được người qua đường chụp lại, diễn viên 67 tuổi tỏ ra hoang mang sau vụ tai nạn. Chiếc Range Rover do diễn viên điều khiển bị hư hại nặng, phần nắp capo bị nứt do va chạm với cây. Chiếc xe rác màu xanh lớn mà Alec suýt đâm phải cũng đậu tại hiện trường.

Một nguồn tin tiết lộ Alec Bladwin có mặt tại khu vực này để tham dự Liên hoan phim Quốc tế Hamptons, diễn ra từ ngày 5/10-13/10. Nam diễn viên hiện là đồng chủ tịch của Ủy ban Điều hành Liên hoan phim. “Anh ấy đã ở đó suốt cả tuần, tham dự các buổi chiếu và điều phối một số tọa đàm”, nguồn tin tiết lộ.

Trước đó, Alec Baldwin có thời gian dài đối mặt với rắc rối pháp lý. Cuối tháng 10/2021, khi ghi hình cho phim Rust, ông vô tình sử dụng một khẩu súng có đạn thật. Vụ nổ súng gây ra cái chết cho đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins và làm bị thương đạo diễn Joel Souza.

Tài tử bị cáo buộc tội ngộ sát, nhưng tới tháng 7/2024, tòa đã bác bỏ cáo buộc này.