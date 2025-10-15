Seungri bị nghi liên quan tổ chức lừa đảo

Cựu thành viên Big Bang bị nghi ngờ có liên quan đến tổ chức lừa đảo tại Campuchia, sau khi mạng xã hội lan truyền clip anh phát biểu tại sự kiện của tập đoàn này.

Ngày 15/10, tờ Chosun đưa tin chính phủ Mỹ và Anh vừa áp đặt lệnh trừng phạt đối với Prince Group - tập đoàn bị cáo buộc điều hành các hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia xuất phát từ Campuchia và một số nước Đông Nam Á khác. Đáng chú ý, mạng xã hội đang xôn xao trước nghi vấn Seungri (tên thật Lee Seung Hyun) - cựu thành viên nhóm Big Bang - có liên quan tới tập đoàn này.

Tin đồn dấy lên sau khi dân mạng lan truyền nhiều hình ảnh, clip Seungri xuất hiện trên một sân khấu sự kiện ở Campuchia, phía sau có logo “Prince Brewing” và “Prince Holdings” - đều là các thương hiệu thuộc tập đoàn Prince Group.

Hình ảnh Seungri xuất hiện tại sự kiện của thương hiệu thuộc tập đoàn Prince Group.

Dưới phần bình luận, dân mạng Hàn Quốc nghi ngờ việc cựu thành viên Big Bang có liên quan đến Prince Holding, dính dáng đến các đường dây lừa đảo, buôn người sang Campuchia. Nhiều người yêu cầu anh lên tiếng, song phía nam ca sĩ hiện vẫn giữ im lặng.

Nguồn tin cho biết Prince Group do Chen Zhi làm chủ tịch. Theo thông cáo của chính phủ Anh, Prince Group và Chen Zhi đã xây dựng và điều hành các khu phức hợp được sử dụng làm casino và “trung tâm lừa đảo” (scam center). Theo tờ The Guardian, Chen Zhi sinh năm 1987 tại Trung Quốc, nhanh chóng tích lũy khối tài sản lớn và có ảnh hưởng ở Campuchia.

Ngoài Prince Group, các công ty liên kết như Jinbei Group - hoạt động trong lĩnh vực giải trí và nghỉ dưỡng, cùng sàn giao dịch tiền mã hóa BiEx, có liên hệ với Jinbei và Prince Group, cũng nằm trong danh sách bị trừng phạt.

Seungri nổi tiếng với vai trò thành viên nhóm nhạc đình đám Big Bang, nhưng rút khỏi showbiz sau scandal Burning Sun năm 2019. Anh bị kết án 1 năm 6 tháng tù với nhiều tội danh. Anh mãn hạn vào tháng 2/2023.