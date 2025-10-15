Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Seungri bị nghi liên quan tổ chức lừa đảo

  • Thứ tư, 15/10/2025 20:06 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Cựu thành viên Big Bang bị nghi ngờ có liên quan đến tổ chức lừa đảo tại Campuchia, sau khi mạng xã hội lan truyền clip anh phát biểu tại sự kiện của tập đoàn này.

Ngày 15/10, tờ Chosun đưa tin chính phủ Mỹ và Anh vừa áp đặt lệnh trừng phạt đối với Prince Group - tập đoàn bị cáo buộc điều hành các hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia xuất phát từ Campuchia và một số nước Đông Nam Á khác. Đáng chú ý, mạng xã hội đang xôn xao trước nghi vấn Seungri (tên thật Lee Seung Hyun) - cựu thành viên nhóm Big Bang - có liên quan tới tập đoàn này.

Tin đồn dấy lên sau khi dân mạng lan truyền nhiều hình ảnh, clip Seungri xuất hiện trên một sân khấu sự kiện ở Campuchia, phía sau có logo “Prince Brewing” và “Prince Holdings” - đều là các thương hiệu thuộc tập đoàn Prince Group.

Seungri anh 1

Hình ảnh Seungri xuất hiện tại sự kiện của thương hiệu thuộc tập đoàn Prince Group.

Dưới phần bình luận, dân mạng Hàn Quốc nghi ngờ việc cựu thành viên Big Bang có liên quan đến Prince Holding, dính dáng đến các đường dây lừa đảo, buôn người sang Campuchia. Nhiều người yêu cầu anh lên tiếng, song phía nam ca sĩ hiện vẫn giữ im lặng.

Nguồn tin cho biết Prince Group do Chen Zhi làm chủ tịch. Theo thông cáo của chính phủ Anh, Prince Group và Chen Zhi đã xây dựng và điều hành các khu phức hợp được sử dụng làm casino và “trung tâm lừa đảo” (scam center). Theo tờ The Guardian, Chen Zhi sinh năm 1987 tại Trung Quốc, nhanh chóng tích lũy khối tài sản lớn và có ảnh hưởng ở Campuchia.

Ngoài Prince Group, các công ty liên kết như Jinbei Group - hoạt động trong lĩnh vực giải trí và nghỉ dưỡng, cùng sàn giao dịch tiền mã hóa BiEx, có liên hệ với Jinbei và Prince Group, cũng nằm trong danh sách bị trừng phạt.

Seungri nổi tiếng với vai trò thành viên nhóm nhạc đình đám Big Bang, nhưng rút khỏi showbiz sau scandal Burning Sun năm 2019. Anh bị kết án 1 năm 6 tháng tù với nhiều tội danh. Anh mãn hạn vào tháng 2/2023.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Con dâu Beckham 'phản bội' Selena Gomez?

Nicola Peltz và Brooklyn Beckham không dự đám cưới của Selena Gomez. Lý do được cho là mối quan hệ giữa họ và nữ ca sĩ không còn thân thiết như xưa.

18 giờ trước

Động thái của vợ cũ cựu Thủ tướng Canada

Justin Trudeau vừa gặp lại vợ cũ Sophie Trudeau, giữa lúc mối quan hệ tình cảm mới của anh với Katy Perry đang trở thành tâm điểm chú ý.

19 giờ trước

Ca sĩ Tuấn Dương tuyên bố phá sản

Á quân Project SuperStar 2005 tuyên bố phá sản do kinh doanh ẩm thực thua lỗ. Hiện tại, anh đang nợ nần chồng chất.

21 giờ trước

Tống Khang

Seungri Tiền mã hóa Seungri Big Bang campuchia lừa đảo campuchia Prince Group

  • Seungri

    Seungri

    Seungri tên thật là Lee Seung-hyun là một ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và doanh nhân người Hàn Quốc. Anh ra mắt lần đầu vào ngày 19/08/2006 dưới sự quản lý của YG Entertainment cùng nhóm nhạc Hàn Quốc Big Bang. Đầu năm 2011, Seungri phát hành mini album solo đầu tiên mang tên V.V.I.P, xếp hạng 7 trên Gaon Album Chart và tiêu thụ được hơn 50.000 bản.

    • Ngày sinh: 12/12/1990
    • Nơi sinh: Gwangju, Hàn Quốc
    • Ca khúc: Gotta talk to u, Strong baby, VVIP,...

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Big Bang

    Big Bang

    Big Bang là một nhóm nhạc Hàn Quốc với 5 thành viên thuộc YG Entertainment và nổi tiếng với các ca khúc như Lies, Haru haru, Tonight, Fantastic baby, Loser,... Năm 2011, nhóm từng giành chiến thắng ở hạng mục Best Worldwide Act tại MTV Europe Music Awards và album Alive trở thành album tiếng Hàn đầu tiên được xếp hạng trên Billboard 200.

    • Thành lập: 2016
    • Thành viên: G-Dragon, Taeyang, T.O.P, Daesung, Seungri

Đọc tiếp

Nguoi huong loi nhat tu Anh trai 'say hi' hinh anh

Người hưởng lợi nhất từ Anh trai 'say hi'

9 giờ trước 19:49 15/10/2025

0

Dương Domic là một trong những ca sĩ thành công nhất sau show Anh trai "say hi". Anh củng cố danh tiếng nhờ nhiều ca khúc mới, đạt lượt nghe lớn.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý