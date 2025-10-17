Diễn viên Lưu Dịch Sướng bị bắt giam

Diễn viên "Như Ý Phương Phi" bị bắt giam với cáo buộc cố ý gây thương tích, khiến một người đàn ông bị thương trong vụ ẩu đả diễn ra hồi tháng 3 năm nay.

Theo Sohu, Lưu Dịch Sướng bị tố đã cùng nhóm bạn hành hung một người đàn ông hồi tháng 3. Cụ thể, một quân nhân cho biết mình bị nhóm nghệ sĩ do Lưu Dịch Sướng cầm đầu tác động vật lý, chỉ vì từ chối lời mời uống rượu.

Theo thông tin từ phía cảnh sát, nạn nhân bị đè xuống sàn và liên tục bị đấm đá, cổ bị siết đến nghẹt thở. Lưu Dịch Sướng dùng chai rượu ngoại đánh mạnh vào đầu nạn nhân, sau đó còn dùng mảnh vỡ để tiếp tục tấn công và chỉ dừng tay khi nạn nhân gần như mất ý thức.

Khi nạn nhân cố gắng vùng dậy bỏ chạy để báo cảnh sát, anh bị nhóm của Lưu Dịch Sướng cướp điện thoại, đe dọa. Sau vụ việc, nhóm người của Lưu Dịch Sướng thông đồng với nhau về lời khai, cố tình bóp méo bản chất vụ án và dùng tiền bạc, mối quan hệ để cản trở quá trình điều tra.

Lưu Dịch Sướng bị bắt giam, chờ xét xử. Ảnh: Weibo.

Theo kết quả giám định thương tích, nạn nhân bị gãy xương thái dương phải và xương hốc mắt trái, được xác định là thương tích cấp độ hai, đủ điều kiện khởi tố tội cố ý gây thương tích.

Hiện tại, cảnh sát đã bắt giam Lưu Dịch Sướng - được xác định là kẻ cầm đầu. Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Tòa án Nhân dân, chờ lịch xét xử. Theo luật Hình sự Trung Quốc, hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến thương tật nhẹ có thể bị phạt tù đến 3 năm, hoặc giam giữ, quản chế; nếu có tình tiết nghiêm trọng như dùng hung khí hay hành vi ác tính, hình phạt sẽ bị tăng nặng.

Phía Lưu Dịch Sướng đưa ra đề nghị bồi thường nhưng nạn nhân kiên quyết từ chối, khẳng định sẽ theo đuổi vụ kiện đến cùng.

Song, dân mạng Trung Quốc đang bày tỏ phẫn nộ vì một số nghệ sĩ khác cũng liên quan tới vụ hành hung như Ngô Sùng Hiên và Dương Hạo lại vẫn được tại ngoại chờ xét xử.

Lưu Dịch Sướng sinh năm 1997, là một diễn viên mới nổi của làng giải trí Hoa ngữ. Anh tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải và có vai diễn đầu tiên vào năm 2016.