Số tiền chồng cũ nhận được khi ly hôn Britney Spears

Kevin Federline chia sẻ trong trong cuốn hồi ký mới nhất rằng số tiền anh nhận được sau khi ly hôn Britney Spears không nhiều như mọi người đồn đoán.

Theo Daily Mail, hôn nhân của Kevin Federline và Britney Spears chỉ kéo dài khoảng hai năm. Trong thời gian đó, cặp đôi có với nhau hai con trai là Sean (20 tuổi) và Jayden (19 tuổi).

Sau khi Britney nộp đơn ly hôn vào tháng 11/2006, Kevin được nhận 20.000 USD mỗi tháng tiền cấp dưỡng cho hai con. Anh cũng được hưởng thêm 20.000 USD mỗi tháng tiền trợ cấp hôn nhân, nhưng dòng tiền này chỉ kéo dài khoảng một năm.

Cuốn hồi ký You Thought You Knew mà Kevin Federline mới cho ra mắt còn tiết lộ những chi tiết gây sốc về cuộc hôn nhân ngắn ngủi của anh với công chúa nhạc pop.

Kevin kể lại khoảnh khắc biết tin Britney nộp đơn ly hôn là khi anh đang quảng bá album tại đài MuchMusic ở Canada. Thời điểm đó, nam nhạc sĩ cảm thấy sốc khi được nhà sản xuất chương trình thông báo.

Britney và Kevin thời còn mặn nồng. Ảnh: Daily Mail.

“Bộ não tôi như tê liệt. Có lẽ tôi trông giống như con nai bị đèn pha chiếu vào, nhìn chằm chằm vào người đó như thể anh ta vừa nói tiếng người ngoài hành tinh. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là ‘Cái quái gì vậy? Anh đang nói gì thế?’ Không ai nói với tôi cả… Và đó chính là cách tôi biết tin Britney đệ đơn ly hôn mình”, Kevin nhớ lại.

Nam nhạc sĩ tiết lộ thêm: “Britney nói rằng cô ấy được cố vấn pháp lý khuyên nên nộp đơn ly hôn trước khi tôi làm điều đó. Đội ngũ truyền thông của Britney lo rằng sau vụ chia tay với Justin Timberlake, nếu cô ấy một lần nữa là người bị bỏ rơi thì sẽ gây ấn tượng xấu với công chúng".

Đến tháng 10/2007, Kevin giành được quyền nuôi chính hai con trai Sean và Jayden. Sau 17 năm, khoản trợ cấp nuôi con chấm dứt vào tháng 11/2024.

Ngoài hai con với Britney, Kevin còn có con gái Kori (23 tuổi) và con trai Kaleb (21 tuổi) với bạn gái cũ Shar Jackson. Kevin hiện cũng nuôi Jordan (14 tuổi) và Peyton (11 tuổi) - hai cô con gái của anh với người vợ hiện tại là Victoria Prince.

Trước đó, Britney cũng từng gây xôn xao khi phát hành tự truyện The Woman in Me vào ngày 23/10/2023. Trong cuốn tự truyện, công chúa nhạc pop tiết lộ nhiều chi tiết về mối quan hệ với bạn trai cũ Justin Timberlake và 13 năm bị đặt dưới quyền giám hộ.