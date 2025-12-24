Không nhận ra Puka

Gin Tuấn Kiệt chia sẻ khoảnh khắc gia đình hạnh phúc những ngày cuối năm, trong khi Puka đăng bộ ảnh với tạo hình mới mẻ, lạ lẫm. Phong cách cá tính, gợi cảm của cô nhận được nhiều lời khen.

Dịp Giáng sinh , Nhật Kim Anh chia sẻ khoảnh khắc bên con gái. Bé Julia gây chú ý với vẻ ngoài đáng yêu, biểu cảm ngộ nghĩnh, tự nhiên trước ống kính. Nữ diễn viên bày tỏ sự hạnh phúc khi tận hưởng những giây phút bình yên bên con gái nhỏ. Ảnh: @nhatkimanh.

Tối 24/12, diễn viên Kha Ly chia sẻ video ghi lại khoảnh khắc quây quần bên bạn bè thân thiết trong dịp lễ. Trong video có sự góp mặt của diễn viên Vân Trang, Lê Phương, Thanh Trúc.. cùng gia đình. Mọi người cùng nhau trò chuyện và mở quà trong không khí ấm áp, gần gũi. Trước đó, Vân Trang cũng gây chú ý khi khoe không gian nhà được trang trí chỉn chu, ngập tràn sắc màu sắc Giáng sinh. Ảnh: @vantrang.

Trong dịp Giáng sinh, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ loạt ảnh đời thường, kèm dòng chú thích hài hước: “Bánh kem thành tựu: năm nay mình đã có chồng”. Người đẹp diện váy ôm dáng lệch vai, thiết kế khoét cổ nhẹ giúp tôn bờ vai thanh mảnh. Trước đó, vào tháng 10, Đỗ Thị Hà kết hôn với doanh nhân Nguyễn Viết Vương. Sau khi lập gia đình, cô ưu tiên thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc tổ ấm và thỉnh thoảng tham gia các hoạt động của công ty chồng. Ảnh: @dothiha.

Diễn viên Diệu Nhi cũng chia sẻ loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc Giáng sinh. Nữ diễn viên diện váy hai dây tông trầm, với phong cách trẻ trung. Những khung hình nhanh chóng nhận được nhiều tương tác lớn từ khán giả. Kèm bài đăng, nữ diễn viên gửi lời chúc đến khán giả: “Giáng sinh vui vẻ an lành nha cả nhà ơi”. Ảnh: @dieunhi.

Lương Thế Thành tranh thủ dịp lễ để đưa con trai Bảo Bảo trải nghiệm trượt băng. Nam diễn viên cho biết đây là lần đầu hai cha con cùng thử sức với bộ môn này. Trước đó, Lương Thế Thành cũng chia sẻ ảnh đón Giáng sinh bên vợ – diễn viên Thúy Diễm. Gần đây, Lương Thế Thành và Thúy Diễm cùng trở lại màn ảnh rộng, thậm chí có dịp “đối đầu” khi phim ra rạp cùng thời điểm. Ảnh: @luongthethanh.

Hoa hậu Giáng My chia sẻ khoảnh khắc đời thường, giản dị trong dịp lễ, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Giáng My gửi lời chúc tới khán giả: “Giáng sinh an lành bên gia đình và những người thân yêu các bạn nhé”. Ảnh: @giangmynguyen.

Gil Lê, Xoài Non đón Noel cùng những người bạn thân thiết Jun Phạm, Duy Khánh. Thời gian qua, Gil Lê - Xoài Non không ngại bày tỏ tình cảm trên trang cá nhân.

Hoa hậu Hà Kiều Anh chia sẻ hình ảnh bên các con trong dịp lễ. Kèm bài đăng, người đẹp viết: “Giáng sinh của Mẹ và các con. Ấm áp, yêu thương vô hạn”. Ảnh: @hakieuanh.

Sách hay về tình yêu

Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.

Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.