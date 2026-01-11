Đoàn phim 'Án mạng núi cấm' xin lỗi

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bàn luận về nhan đề phim Án mạng núi cấm. Ở các bài đăng truyền thông về phim, ê-kíp viết hoa chữ "núi cấm", khiến khán giả cho rằng nội dung phim liên quan đến địa danh Núi Cấm, thuộc địa phận tỉnh An Giang. Do đó, tên phim bị khán giả phản ứng mạnh với nhiều ý kiến tranh cãi.
Tối 11/1, 89s Group - đơn vị sản xuất bộ phim lên tiếng giải thích.
Trong bài đăng, phía 89s Group cho biết "Án mạng núi cấm" hiện chỉ là tên gọi tạm thời của dự án, được sử dụng trong giai đoạn nội bộ và chưa phải nhan đề chính thức. Thời gian tới, ê-kíp sẽ cân nhắc và điều chỉnh nhằm đảm bảo tính phù hợp, tôn trọng văn hóa, địa lý địa phương, tránh những hiểu nhầm không đáng có.
Đạo diễn Võ Thanh Hoà (áo trắng) cùng ê-kíp trong buổi lễ khai máy phim trước đó. Ảnh: FBNV.
Bên cạnh đó, 89s Group khẳng định định nội dung phim là hư cấu, không dựa trên bất kỳ sự kiện có thật, nhân vật có thật hay địa danh cụ thể nào ngoài đời thực. Nơi ghi hình dự án cũng không phải Núi Cấm, An Giang, mà là một địa điểm khác.
Đơn vị sản xuất phim xin lỗi vì trước đó viết hoa chữ "núi cấm" trong nhan đề, gây ra hiểu lầm.
"Đây là sơ suất trong khâu đặt tên và truyền thông mà chúng tôi nghiêm túc nhìn nhận. Ngay sau khi tiếp nhận phản hồi, đoàn phim và nhà sản xuất đã tiến hành họp nội bộ, điều chỉnh cách thể hiện tên dự án trong các bài đăng trên mạng xã hội, đồng thời rà soát lại toàn bộ thông tin công bố để tránh tiếp tục gây hiểu nhầm", 89s Group cho hay.
Đơn vị này chia sẻ thêm: "Chúng tôi chân thành gửi lời xin lỗi đến cộng đồng địa phương và mong nhận được sự thông cảm nếu đã gây ra những hiểu lầm không đáng có. Đây là một ý kiến quan trọng, giúp đội ngũ sản xuất nâng cao hơn nữa sự cẩn trọng trong việc tiếp cận các yếu tố văn hóa, địa lý, xã hội trong hoạt động làm phim".
