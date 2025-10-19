Ảnh gợi cảm của sao võ thuật

Theo tờ HK01, diễn viên hành động Charlene Houghton mới đây gây xôn xao khi đăng tải loạt ảnh mới trên mạng xã hội. Người đẹp gây sốc khi mặc đồ ngủ ren xuyên thấu, với những đường cắt xẻ táo bạo giúp tôn đường cong gợi cảm.
Cô hóa thân thành búp bê Barbie, tạo nhiều dáng quyến rũ trước ống kính. “Có muốn che chở cho em không? Đừng mơ, anh không đủ sức đánh lại em đâu”, đả nữ của màn ảnh Hong Kong chú thích hóm hỉnh dưới bài đăng.
Loạt ảnh sexy của ngôi sao Bằng chứng thép 2 nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Dưới phần bình luận, người hâm mộ bất ngờ trước hình tượng quyến rũ, nữ tính của Charlene Houghton. Một số dân mạng phát hiện bộ ảnh chụp với concept táo bạo này đã được cô "nhá hàng" từ cách đây hơn 1 tháng.
Trước đó không lâu, ngôi sao hành động cũng từng gây lo lắng khi chia sẻ dòng trạng thái ẩn ý trên trang cá nhân: “Đôi khi, bạn phải lạc lối mới có thể tìm lại chính mình”. Dưới phần bình luận, dân mạng bày tỏ lo lắng và suy đoán người đẹp gặp trục trặc trong chuyện tình cảm, công việc.
Charlene Houghton gây sốc với hình tượng gợi cảm, nữ tính. Ảnh: IGNV.
Charlene Houghton sinh năm 1990, sở hữu dòng máu lai Trung Quốc - Anh. Cha cô là đệ tử của bậc thầy phim võ thuật Lưu Gia Lương. Houghton bắt đầu học võ từ khi mới 5 tuổi, sau đó tham gia nhiều giải đấu võ thuật và đạt thành tích ấn tượng.
Kỹ năng võ nghệ của Charlene Houghton nhanh chóng lọt vào mắt xanh nhiều đạo diễn, giúp cô nhận được lời mời tham gia phim. Kể từ đó, bông hồng lai xuất hiện trong nhiều dự án phim hành động có tiếng như Karate, Tín hiệu chết người hay loạt phim truyền hình Bằng chứng thép 2... Người đẹp được đánh giá có kỹ năng võ thuật xuất sắc trong lứa diễn viên trẻ Hoa ngữ.
Song thời gian gần đây, sự nghiệp của Charlene Houghton không có nhiều tiến triển khi thiếu vắng những dự án gây được tiếng vang như trước.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.
Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.