Ảnh gợi cảm của sao võ thuật

Charlene Houghton, ngôi sao "Bằng chứng thép 2", gây xôn xao khi đăng tải loạt ảnh mặc đồ ren xuyên thấu, khoe đường cong gợi cảm.

Theo tờ HK01, diễn viên hành động Charlene Houghton mới đây gây xôn xao khi đăng tải loạt ảnh mới trên mạng xã hội. Người đẹp gây sốc khi mặc đồ ngủ ren xuyên thấu, với những đường cắt xẻ táo bạo giúp tôn đường cong gợi cảm.

Cô hóa thân thành búp bê Barbie, tạo nhiều dáng quyến rũ trước ống kính. “Có muốn che chở cho em không? Đừng mơ, anh không đủ sức đánh lại em đâu”, đả nữ của màn ảnh Hong Kong chú thích hóm hỉnh dưới bài đăng.

Loạt ảnh sexy của ngôi sao Bằng chứng thép 2 nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Dưới phần bình luận, người hâm mộ bất ngờ trước hình tượng quyến rũ, nữ tính của Charlene Houghton. Một số dân mạng phát hiện bộ ảnh chụp với concept táo bạo này đã được cô "nhá hàng" từ cách đây hơn 1 tháng.

Trước đó không lâu, ngôi sao hành động cũng từng gây lo lắng khi chia sẻ dòng trạng thái ẩn ý trên trang cá nhân: “Đôi khi, bạn phải lạc lối mới có thể tìm lại chính mình”. Dưới phần bình luận, dân mạng bày tỏ lo lắng và suy đoán người đẹp gặp trục trặc trong chuyện tình cảm, công việc.

Charlene Houghton gây sốc với hình tượng gợi cảm, nữ tính. Ảnh: IGNV.

Charlene Houghton sinh năm 1990, sở hữu dòng máu lai Trung Quốc - Anh. Cha cô là đệ tử của bậc thầy phim võ thuật Lưu Gia Lương. Houghton bắt đầu học võ từ khi mới 5 tuổi, sau đó tham gia nhiều giải đấu võ thuật và đạt thành tích ấn tượng.

Kỹ năng võ nghệ của Charlene Houghton nhanh chóng lọt vào mắt xanh nhiều đạo diễn, giúp cô nhận được lời mời tham gia phim. Kể từ đó, bông hồng lai xuất hiện trong nhiều dự án phim hành động có tiếng như Karate, Tín hiệu chết người hay loạt phim truyền hình Bằng chứng thép 2... Người đẹp được đánh giá có kỹ năng võ thuật xuất sắc trong lứa diễn viên trẻ Hoa ngữ.

Song thời gian gần đây, sự nghiệp của Charlene Houghton không có nhiều tiến triển khi thiếu vắng những dự án gây được tiếng vang như trước.