Nhạc sĩ 'Thời hoa đỏ' qua đời

Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng, người phổ nhạc cho ca khúc ''Thời hoa đỏ'', đã qua đời vì đột quỵ, hưởng thọ 85 tuổi.

Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng qua đời vào ngày 19/10 tại nhà riêng, hưởng thọ 85 tuổi. Gia đình cho biết lễ viếng nhạc sĩ diễn ra vào 10h45 ngày 22/10 ở Nhà tang lễ thành phố, số 125 Phùng Hưng. Lễ truy điệu và đưa tang sẽ diễn ra lúc 11h30 cùng ngày.

Sự ra đi của nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng khiến đồng nghiệp, khán giả tiếc thương. NSND Thái Bảo chia sẻ: "Vậy là chủ nhân phổ nhạc ca khúc Thời hoa đỏ đã rời xa cõi tạm. Em yêu ca khúc này như một phần đời và sự nghiệp của em, gắn bó với em gần 35 năm qua từng đêm diễn. Một lời cảm ơn và lòng biết ơn cuối cùng xin gửi đến anh... Vĩnh biệt người anh quý mến, một nhạc sĩ tài hoa".

Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng sinh năm 1940 ở Lý Nhân, Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình), lớn lên tại vùng đất chèo Thái Bình (nay là Hưng Yên).

Năm 1960, ông thi tuyển vào lớp Trung cấp Chèo khóa I của Nhà hát Chèo Việt Nam. Năm 1974, ông theo học tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) rồi tốt nghiệp vào năm 1979.

Ông từng công tác tại Nhà xuất bản Âm nhạc và băng đĩa, làm nhạc công ở Đoàn Chèo Trung ương.

Sinh thời, tên tuổi nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng gắn liền với ca khúc Thời hoa đỏ, do ông phổ nhạc cho bài thơ của nhà thơ Thanh Tùng. Ngoài ra, ông còn có ca khúc nổi tiếng khác là Cơn mưa em bất chợt.

Ngoài sáng tác nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng còn xuất bản một tập thơ vào năm 1994.