Khuôn mặt lạ thường của Trần Hạo Dân

  • 19:53 21/10/2025

Diễn viên "Đát Kỷ Trụ Vương" gây xôn xao khi xuất hiện với gương mặt khác lạ. Trước đó, anh từng nhiều lần vướng tin phẫu thuật thẩm mỹ.

Theo Sohu, thời gian qua, Trần Hạo Dân nhiều lần vướng tin can thiệp thẩm mỹ để níu giữ tuổi xuân. Khuôn mặt diễn viên bị nhận xét sưng phồng thất thường. Mới đây, anh tiếp tục gây xôn xao khi xuất hiện tại một sự kiện thương mại ở Phúc Kiến với gương mặt khác lạ.

Nam diễn viên nhuộm tóc vàng ánh kim lạ mắt, trông trẻ trung hơn trước. Tuy nhiên, điều khiến dân mạng bàn tán là gương mặt của Trần Hạo Dân. Nhiều ý kiến cho rằng phần gò má của anh lồi lõm khác thường, cơ mặt cũng căng cứng và biểu cảm có phần thiếu tự nhiên. Một khán giả có mặt tại sự kiện chia sẻ rằng gò má của nam diễn viên trông khá kỳ lạ. Tuy nhiên, Trần Hạo Dân vẫn để lộ dấu vết thời gian khi có nhiều nếp nhăn ở mặt và cổ.

Những suy đoán về việc Trần Hạo Dân tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ nhanh chóng dấy lên. Song, nam diễn viên phủ nhận chuyện này và còn hài hước cho rằng bản thân “không sống nhờ nhan sắc”.

Tran hao Dan anh 1

Gương mặt gây bàn tán của Trần Hạo Dân. Ảnh: Weibo.

Trần Hạo Dân từng là nghệ sĩ nổi tiếng và được yêu thích hàng đầu tại Hong Kong những năm 1990. Anh nổi tiếng với vai Đoàn Dự trong Thiên long bát bộ, Tôn Ngộ Không trong Tây du ký II 1998, Na Tra trong Đát Kỷ Trụ Vương, Tế Điên trong Tân Tế Công, Truyền tích thần kỳ...

Theo truyền thông Trung Quốc, những năm gần đây, tài tử chủ yếu hoạt động ở thị trường đại lục. Dù phần lớn tác phẩm bị chê bai thậm tệ, Trần Hạo Dân được cho là vẫn kiếm được khá nhiều tiền nhờ đóng phim. Chỉ cần có lời mời đóng phim, diễn viên hầu như không từ chối, chấp nhận tham gia cả những dự án chất lượng thấp. Trong khi Trần Hạo Dân miệt mài làm việc, bà xã của anh là Tưởng Lệ Sa toàn tâm chăm sóc các con.

Đáng chú ý, dù tài tử kiếm được khá nhiều tiền, hai vợ chồng anh vẫn chưa mua nhà, chỉ ở nhà thuê. Ban đầu, cả gia đình sáu người sống trong căn hộ thuê sang trọng ở Hong Kong với giá 140.000 HKD mỗi tháng.

Khi chuyển sang đại lục sinh sống, họ vẫn tiếp tục thuê nhà. Đầu năm ngoái, để thuận tiện cho việc học của các con, Trần Hạo Dân tuyên bố đưa cả gia đình quay lại Hong Kong sinh sống. Dù phải thường xuyên di chuyển qua lại, anh khẳng định không ngại vất vả vì muốn ưu tiên việc học của các con.

Trần hạo Dân Thiên long bát bộ phẫu thuật thẫm mỹ căng da nâng gò má Tưởng Lệ Sa

