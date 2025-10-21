Giả Tịnh Văn sốc nặng khi chồng bị bắt

Ảnh hậu Kim Mã cho biết cô sốc nặng và cảm thấy rất lo lắng khi hay tin ông xã bị cảnh sát bắt giữ trong sáng 21/10, với cáo buộc trốn nghĩa vụ quân sự.

Theo trang DotDot News, sáng 21/10, vụ việc nhiều nghệ sĩ Đài Loan trốn nghĩa vụ quân sự bị cảnh sát bắt giữ để điều tra gây xôn xao dư luận. Trong số các nghệ sĩ bị bắt sáng nay có Tu Kiệt Khải, chồng của ảnh hậu Kim Mã Giả Tịnh Văn.

Theo nguồn tin, khi sự việc xảy ra, nữ diễn viên đang bận ghi hình cho một bộ phim tại Hạ Môn. Thông qua công ty quản lý, Giả Tịnh Văn lên tiếng: “Phối hợp điều tra và làm rõ sự thật là trách nhiệm của mỗi công dân. Tuy nhiên, vì sự việc xảy ra quá đột ngột, cơ quan điều tra sáng sớm đã ập vào nhà còng tay chồng tôi, khiến các con tôi bị hoảng sợ. Bản thân tôi cũng sốc nặng và cảm thấy rất lo lắng".

Theo truyền thông Đài Loan, Tu Kiệt Khải đã thừa nhận với cảnh sát rằng anh từng chi 150.000 Đài tệ để giả bệnh án bị cao huyết áp, nhằm trốn nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, cuối cùng anh phải chấp nhận nhập ngũ và làm nhân viên phục vụ cộng đồng.

Giả Tịnh Văn bên Tu Kiệt Khải. Ảnh: Weibo.

Theo hồ sơ, Tu Kiệt Khải được phân công phục vụ tại Cục Dân chính thành phố Tân Bắc từ tháng 6/2016 theo diện nghĩa vụ thay thế. Ban đầu, anh phải phục vụ trong một năm và chỉ có thể xuất ngũ vào tháng 5 năm sau. Tuy nhiên, vào tháng 9/2016, Giả Tịnh Văn thông báo mang thai 4 tháng.

Theo quy định, nếu người thực hiện nghĩa vụ có con dưới 12 tuổi và vợ mang thai trên 6 tháng, có thể xin xuất ngũ sớm. Tu Kiệt Khải đáp ứng đủ điều kiện nên được giải ngũ trước thời hạn. Anh nhập ngũ ngày 12/5 và xuất ngũ ngày 29/11 cùng năm, chỉ thực hiện nghĩa vụ quân sự tổng cộng 5 tháng.

Trước đó, hồi tháng 6, tờ PTS đưa tin 24 nghệ sĩ, bao gồm Vương Đại Lục, bị truy tố vì làm giả giấy tờ y tế để trốn nghĩa vụ quân sự. Công tố viên trưởng cho biết các bị cáo, bao gồm nghi phạm chính - một người họ Trần, bị cáo buộc vi phạm Đạo luật về tội phạm nghĩa vụ quân sự và Bộ luật Hình sự vì làm giả giấy tờ y tế để trốn nhập ngũ.

Theo điều tra, từ 2016 đến tháng 1/2025, Trần đã cầm đầu đường dây giúp 24 lính nghĩa vụ, bao gồm nhiều nghệ sĩ như Vương Đại Lục, Huang Poshih, Daniel Chen, Li Quan (thành viên của nhóm nhạc Choc7), Trần Linh Cửu, William Liêu Dật Sâm, Tiểu Hổ, Teddy Trần Hướng Hi, Đại Căn... làm giả giấy chứng nhận y tế.