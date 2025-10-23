Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tranh cãi clip Thành Long chế giễu Lý Tiểu Long

  • Thứ năm, 23/10/2025 05:22 (GMT+7)
Một video cũ của Thành Long trong show truyền hình nhiều năm trước bất ngờ bị "đào" lại, kéo theo ý kiến trái chiều.

Theo Sinchew, Thành Long thời gian gần đây liên tục vướng lùm xùm đời tư. Giữa lúc hàng loạt tin xấu bủa vây, dân mạng tiếp tục dậy sóng trước một đoạn clip phỏng vấn đang được lan truyền. Trong đó, Thành Long được cho là “chế giễu” huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long.

Thực chất, đoạn clip này được cắt ra từ một show truyền hình mà nam diễn viên tham gia nhiều năm trước, song đến nay mới bị "đào" lại và viral. Trong clip, khi nhắc đến Lý Tiểu Long, Thành Long bắt chước tiếng hét đặc trưng khi ra đòn của ông và cười mỉa: “Trông kỳ quặc lắm, khán giả xem mãi cũng chán rồi. Đừng ai bắt chước Lý Tiểu Long nữa, thật đấy”.

Khi MC hỏi: “Nếu anh và Lý Tiểu Long bằng tuổi, cùng phong độ, thì ai đánh thắng ai?”, Thành Long nghĩ một lát rồi nói: “Thôi thì hãy để cho anh ấy thắng đi. Tôi to lớn hơn, cao hơn Lý Tiểu Long. Cơ bắp của anh ấy rất săn chắc, nhưng tôi cũng đâu kém. Thực ra, những động tác võ thuật của chúng tôi bây giờ khó hơn Lý Tiểu Long cả trăm lần”.

Thành Long còn cho rằng Lý Tiểu Long “bị thần thánh hóa quá mức”. Diễn viên Túy quyền nói: “Anh ấy sáng tạo ra Triệt quyền đạo. Tôi cũng có thể sáng tạo ra ‘Long quyền đạo’, nhưng tôi không làm”.

Thanh Long anh 1

Thành Long từng đóng chung Lý Tiểu Long trong Long tranh hổ đấu.

Những phát ngôn của Thành Long hay việc ông nhại lại đàn anh với thái độ giễu cợt vấp phải phản ứng gay gắt của khán giả. Nhiều ý kiến chỉ trích diễn viên kiêu căng, ngạo mạn, cho rằng Thành Long thiếu tôn trọng huyền thoại võ thuật châu Á.

Trước đó, Thành Long liên tục vướng lùm xùm, bị bạn diễn, đồng nghiệp công khai đấu tố. Hỏa Tinh (tên thật Tưởng Vinh Pháp) - đạo diễn võ thuật cho loạt phim hành động đình đám như Túy quyền 2 hay City Hunter, đồng thời là thành viên trụ cột của Thành gia ban - chỉ trích Thành Long là người keo kiệt, thiếu quan tâm đến nhân viên.

Hỏa Tinh cho biết từng đóng thế và chỉ đạo võ thuật cho Thành Long suốt 16 năm. Nhưng trong thời gian làm việc, diễn viên nhiều lần bức xúc vì Thành Long bủn xỉn trong việc trả thù lao. Hỏa Tinh tiết lộ từng bị chấn thương nghiêm trọng, phải nghỉ dưỡng 3 năm, nhưng Thành Long không quan tâm mà còn chuyển hình thức trả lương tháng sang hợp đồng theo dự án, chỉ bồi thường cho ông một tháng lương (khoảng 10.000 tệ) xem như trợ cấp thôi việc.

Trước Hỏa Tinh, diễn viên Nguyên Hoa từng thẳng thắn chê trách Thành Long là người rất hà tiện. Một thành viên khác của Thành gia ban là Chung Phát cũng từng chỉ trích Thành Long không chăm lo cho đàn em. Tuy nhiên trước những lời tố, chỉ trích của đồng nghiệp cũ, Thành Long chưa từng lên tiếng phân bua, giải thích.

  • Thành Long

    Thành Long

    Thành Long, sinh năm 1954 tại Núi Thái Bình, Hong Kong với tên khai sinh Trần Cảng Sinh, là nam diễn viên phim hành động nổi tiếng thế giới. Bên cạnh vai trò là một diễn viên, anh còn là đạo diễn, chỉ đạo võ thuật và ca sĩ. Thành Long bắt đầu sự nghiệp diễn viên từ thập niên 1970 và đã xuất hiện trong hơn 100 bộ phim. Năm 1995 Thành Long tấn công sang thị trường Bắc Mỹ với bộ phim "Náo loạn phố Bronx" gây tiếng vang trên khắp đất Mỹ. Thành Long được ghi danh tại Đại lộ Ngôi sao Hồng Kông và Đại lộ Danh vọng Hollywood.

    Bạn có biết: Thành Long đang giữ kỷ lục Guinness về "Diễn viên còn sống đóng nhiều cảnh mạo hiểm nhất". Không có công ty bảo hiểm nào chịu bảo hiểm cho bộ phim của Thành Long, nếu trong phim đó anh tự mình thực hiện tất cả các cảnh nguy hiểm.

    • Ngày sinh: 07/04/1954
    • Chiều cao: 1.72 m
    • Vợ: Lâm Phụng Kiều
    • Con: 2
    • Phim tiêu biểu: Đại Tiểu Hoàng Thiên Bá (1962), Xa hình Điêu thủ (1978), Túy Quyền (1994), Supercop (1996), The Karate Kid (2010), 12 con giáp (2012),...

  • Lý Tiểu Long

    Lý Tiểu Long

    Lý Tiểu Long là một diễn viên nổi tiếng đồng thời là người sáng lập môn võ Triệt quyền đạo. Với những bộ phim tạo tiếng vang lớn như "Trò chơi sinh tử", "Long tranh hổ đấu" hay "Mãnh long quá giang", Lý Tiểu Long là người mở đường cho hàng loạt ngôi sao châu Á có cơ hội góp mặt tại Hollywood như Thành Long, Lý Liên Kiệt, Tony Jaa… Năm 1999, Lý Tiểu Long được tạp chí Time đưa vào danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20.

    Bạn có biết: Lý Tiểu Long có thể tung tổng cộng 9 cú đấm trong một giây. Ông cũng sáng tạo ra cú đấm 1 inch.

    • Tên thật: Lý Chấn Phiên
    • Năm sinh: 27/11/1940
    • Năm mất: 20/7/1973
    • Chiều cao: 1.70 m

