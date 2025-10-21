Chồng Giả Tịnh Văn sau khi bị bắt khẩn cấp

Tu Kiệt Khải lên tiếng xin lỗi, thừa nhận "thiếu suy nghĩ" dẫn đến hành vi trốn nghĩa vụ quân sự trong quá khứ.

Theo tờ ETtoday, vụ việc các nghệ sĩ làm giả giấy tờ, trốn nghĩa vụ quân sự đang gây xôn xao dư luận. Sáng 21/10, nhiều nghệ sĩ đã bị cảnh sát bắt giữ, trong đó có Tu Kiệt Khải - chồng của ảnh hậu Kim Mã Giả Tịnh Văn.

Nguồn tin cho biết chiều cùng ngày, Tu Kiệt Khải đã được tại ngoại sau khi nộp 500.000 Đài tệ tiền bảo lãnh. Thông qua công ty quản lý, anh lên tiếng xin lỗi, thừa nhận từng “nhất thời thiếu suy nghĩ” dẫn đến hành vi sai phạm.

“Tôi hoàn toàn hợp tác với mọi cuộc điều tra của cơ quan công tố. Tôi biết rõ trách nhiệm của người nổi tiếng. Sự việc lần này đã tạo nên tấm gương xấu, tôi rất xin lỗi", Tu Kiệt Khải cho hay.

Nói về việc bị cảnh sát còng tay áp giải ngay trước mặt các con, diễn viên bày tỏ sự hối hận sâu sắc: “Là một người chồng và người cha, việc khiến vợ và hai con gái hoảng sợ, lo lắng khiến tôi tự trách bản thân".

Tu Kiệt Khải lên tiếng xin lỗi sau khi bị bắt vào sáng 21/10. Ảnh: ETtoday.

Ngoài ra, chồng Giả Tịnh Văn gửi lời xin lỗi đến tất cả đơn vị và người hâm mộ bị ảnh hưởng bởi lùm xùm này.

Phía công ty quản lý Star Art Elephant của diễn viên sau đó cũng ra thông cáo: “Về việc nghệ sĩ Tu Kiệt Khải bị điều tra liên quan đến hành vi trốn nghĩa vụ quân sự, chúng tôi xin lỗi vì đã khiến công chúng hoang mang và thất vọng. Là công ty quản lý, chúng tôi sẽ tích cực hỗ trợ làm rõ sự thật, cung cấp thông tin chính xác và đồng hành cùng nghệ sĩ trong suốt quá trình sau này".

Theo hồ sơ, Tu Kiệt Khải nhập ngũ ngày 12/5/2016, được phân công phục vụ tại Cục Dân chính thành phố Tân Bắc từ tháng 6/2016, theo diện nghĩa vụ thay thế. Tuy nhiên, chỉ sau 5 tháng phục vụ, anh xin xuất ngũ sớm với lý do vợ đang mang thai.