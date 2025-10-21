Khoảnh khắc hớ hênh của các người đẹp

Chloe Burrows, Maura Higgins và Christine McGuinness liên tục gặp sự cố khi rời lễ trao giải Pride of Britain Awards.

Theo Daily Mail, lễ trao giải Pride of Britain Awards lần thứ 26 vừa diễn ra tại Grosvenor House hôm 20/10 (giờ địa phương). Sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng tới tham dự, trong đó có Chloe Burrows. Ngôi sao truyền hình thu hút ánh nhìn với chiếc đầm đen cổ yếm gắn đá quý lấp lánh.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, người đẹp bị bắt gặp trong tình trạng lảo đảo lúc ra về. Ngôi sao Love Island tháo giày cao gót, đi chân trần tập tễnh trên vỉa hè với đôi mắt lờ đờ. Vì thiếu tỉnh táo, người đẹp để lộ nhiều khoảnh khắc hớ hênh trước ống kính truyền thông. Trang phục trễ nải khiến vòng một của Chloe Burrows gần như bị lộ.

Nhiều người đẹp gặp sự cố trang phục khi rời bữa tiệc Pride of Britain Awards. Ảnh: Backgrid.

Không riêng Chloe Burrows, nhiều sao nữ cũng gặp sự cố trang phục sau khi rời bữa tiệc. Ngôi sao Real Housewives of Cheshire Christine McGuinness đầy bối rối khi phần corset của váy bung ra khi ngồi lên xe, khiến cô phải loay hoay chỉnh lại trang phục và che vòng một.

Trong khi đó, một người đẹp khác của Love Island, Maura Higgins, cũng phải chật vật di chuyển trong chiếc váy ren xuyên thấu gợi cảm. Phần chân váy bồng bềnh dài thướt tha khiến cô nhiều lần suýt vấp ngã, phải nhờ người đỡ.

Được tổ chức từ năm 1999, Pride of Britain Awards là lễ trao giải thường niên nhằm tôn vinh những con người phi thường trên khắp Vương quốc Anh - được chính công chúng đề cử. Sau khi rút gọn danh sách từ hàng nghìn đề cử, hội đồng giải thưởng Pride of Britain sẽ chọn ra những người chiến thắng xứng đáng nhất.

Hai gương mặt truyền hình Sam Thompson và Pete Wicks đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình thảm đỏ năm nay.