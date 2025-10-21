Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Brooklyn cắt đứt với nhà Beckham

  • Thứ ba, 21/10/2025 18:00 (GMT+7)
  • 18:00 21/10/2025

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz được cho là không quan tâm đến việc hàn gắn gia đình vào thời điểm hiện tại. Họ muốn tập trung vào cuộc sống yên bình đang có và bỏ qua mối quan hệ căng thẳng.

Ngày 20/10, nguồn tin riêng của Us Weekly tiết lộ Brooklyn Beckham và Nicola Peltz không quan tâm đến việc hòa giải với gia đình Beckham, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

“Brooklyn hiện không có hứng thú hàn gắn mọi thứ. Anh ấy thực sự tập trung vào việc sống cuộc sống yên bình, không sóng gió với Nicola. Họ cùng nhau xây dựng thế giới riêng và hài lòng với điều đó. Họ muốn mọi thứ diễn ra tự nhiên thay vì cố gắng sửa chữa những gì vẫn còn căng thẳng”, người trong cuộc nói.

Nguồn tin tuyên bố mối bất hòa sâu sắc trong gia đình Beckham vẫn tiếp diễn, vì đầu bếp sinh năm 1999 chưa liên lạc với cha mẹ, David và Victoria Beckham, cũng không nói chuyện với hai em trai, Romeo và Cruz. Tuy nhiên, người này không rõ hình hình hiện tại giữa Brooklyn và em gái Harper Seven.

“Các mối quan hệ vẫn còn căng thẳng”, nguồn tin kết luận.

Trước đó, nguồn tin của Page Six cũng cho hay: "Brooklyn đang tập trung vào sự bình yên, hạnh phúc của mình và xây dựng cuộc sống với Nicola".

Đại diện của Brooklyn và Nicola chưa bình luận gì về thông tin trên. Tuy nhiên, nó có vẻ là lời giải thích hợp lý cho hành động né tránh trước đó của cậu cả nhà Beckham khi được báo chí hỏi về mẹ.

Brooklyn Beckham anh 1

Brooklyn như không còn là một phần của gia đình Beckham. Ảnh: WireImage.

Vào ngày 17/10, tại sự kiện ẩm thực Blue Moon Burger Bash 2.0 ở New York (Mỹ), phóng viên Daily Mail hỏi cảm nghĩ của Brooklyn về phim tài liệu mới của Victoria. Mặc dù vừa trả lời các câu hỏi về chủ đề khác trước đó, cựu nhiếp ảnh gia nhanh chóng quay lưng khi nghe thấy tên mẹ và bước vào bên trong địa điểm tổ chức.

Giống như những sự kiện quan trọng của gia đình trước đó, Brooklyn và Nicola bỏ qua buổi ra mắt phim tài liệu Victoria Beckham vào đầu tháng 10. Trừ họ, tất cả thành viên còn lại đều có mặt ủng hộ cựu thành viên Spice Girls. Ngay cả bạn gái Cruz, Jackie Apostel, cũng tham dự.

Trước thái độ lạnh nhạt của con trai cả, Victoria được cho là có động thái “chìa cành ô liu” khi vẫn nhắc đến tên Brooklyn trong bài phát biểu.

Nhà thiết kế thời trang sinh năm 1974 cũng làm điều tương tự trong phim tài liệu. Tuy nhiên, so với những người con khác, sự xuất hiện của Brooklyn mờ nhạt hơn hẳn. Ngoài những hình ảnh lúc còn bé, Brooklyn và Nicola chỉ xuất hiện thoáng qua ở tập cuối, khi đến dự buổi ra mắt tại Tuần lễ thời trang Paris của thương hiệu Victoria Beckham. Họ thậm chí không có hình ảnh cận mặt, cũng không có lời thoại.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.

Giả Tịnh Văn sốc nặng khi chồng bị bắt

Ảnh hậu Kim Mã cho biết cô sốc nặng và cảm thấy rất lo lắng khi hay tin ông xã bị cảnh sát bắt giữ trong sáng 21/10, với cáo buộc trốn nghĩa vụ quân sự.

17:37 21/10/2025

Chồng cũ Katie Price bị buộc tội hiếp dâm

Kieran Hayler, chồng cũ của Katie Price, bị truy tố với ba tội danh hiếp dâm và một tội danh tấn công tình dục một bé gái 13 tuổi.

13:30 21/10/2025

Chi Pu gặp bố ở Sao nhập ngũ

Trong tập 12 Sao nhập ngũ, Chi Pu xúc động bật khóc khi bố của cô - Đại tá Nguyễn Dũng Tuấn - bất ngờ ghé thăm đơn vị.

15:46 20/10/2025

https://tienphong.vn/brooklyn-cat-dut-voi-nha-beckham-post1789059.tpo?gidzl=EQDIEbvLBNyulL0qM4eiV3swMJ55IdHw9xmBFqL89YTmkL8zH4ufSoNjLciG6IyYSUvJQMLMnanyNL4gTm

Tú Oanh/Tiền Phong

Brooklyn Beckham Victoria Beckham Brooklyn Beckham Nicola Peltz cắt đứt quan hệ David beckham

    Đọc tiếp

    Ngoai hinh kho nhan ra cua Kim Nha hinh anh

    Ngoại hình khó nhận ra của Kim Nhã

    19 phút trước 17:58 24/10/2025

    0

    Kim Nhã mới đây lộ diện với mái tóc cắt ngắn. Nhiều khán giả thắc mắc trước ngoại hình khác lạ của nữ diễn viên.

    Kelvin Khanh va Khoi My o hien tai hinh anh

    Kelvin Khánh và Khởi My ở hiện tại

    2 giờ trước 16:19 24/10/2025

    0

    Khởi My mới đây phủ nhận việc cô mang bầu, đồng thời giải thích lý do Kelvin Khánh ít xuất hiện trên trang cá nhân của vợ.

    Cong an TP.HCM canh bao nhieu ca khuc hinh anh

    Công an TP.HCM cảnh báo nhiều ca khúc

    2 giờ trước 15:51 24/10/2025

    0

    Những ca khúc ''Miền mộng mị'' của GDucky, ''CLME'' của Hoàng Tôn x Andree x Tinle... vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM cảnh báo.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý