Choi Jun Hee gây sốc

  • Thứ tư, 24/12/2025 05:24 (GMT+7)
Con gái của cố diễn viên Choi Jin Sil gây sốc khi đăng tải bức hình cơ thể quá gầy. Khán giả bày tỏ lo lắng cho sức khỏe của người đẹp.

Theo Nate, hôm 22/12, Choi Jun Hee gây xôn xao khi đăng tải bức hình mới của bản thân lên mạng xã hội. “Biết ơn vì được sống trong thời đại giảm cân dễ dàng đến thế”, người đẹp chú thích.

Choi Jun Hee gầy báo động. Ảnh: IGNV.

Trong ảnh, con gái cố diễn viên Choi Jin Sil chỉ mặc đồ lót, tạo dáng khi selfie trước gương. Bài đăng của người đẹp nhanh chóng thu hút chú ý và bàn luận. Dân mạng cho rằng Choi Jun Hee đã giảm cân quá mức, khiến cô trở nên gầy guộc, cánh tay khẳng khiu, thiếu sức sống.

Nhiều bình luận tỏ ra lo lắng cho tình trạng của Jun Hee và mong cô giữ gìn sức khỏe, không tiếp tục ép cân quá đà. Bên cạnh đó, cũng có người hỏi Jun Hee về chế độ ăn, tập luyện ra sao để giảm cân.

Choi Jun Hee là con gái của cố nghệ sĩ Choi Jin Sil và Jo Sung Min. Năm 2022, cô từng ký hợp đồng độc quyền với công ty giải trí Y-Bloom và được kỳ vọng hoạt động trong làng giải trí, nhưng chỉ sau 3 tháng đã chấm dứt hợp đồng và hiện hoạt động với vai trò influencer.

Người đẹp nỗ lực làm việc, kiếm tiền trong những năm qua. Cô từng chia sẻ: "Nhiều người nghĩ rằng tôi giàu có vì thừa kế tài sản của cha mẹ, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Tôi đang làm việc chăm chỉ như một người bình thường và nhận được mức lương cố định".

Trước đó, cô cũng tiết lộ vì điều trị bệnh lupus nên cân nặng tăng lên đến 96 kg, nhưng sau đó đã giảm xuống còn 42,6 kg với chiều cao 1,7 m nhờ chế độ ăn uống và tập luyện khắc nghiệt.

