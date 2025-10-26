Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phim 18+ của Leonardo DiCaprio lỗ chổng vó

  • Chủ nhật, 26/10/2025 09:05 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

"One battle after another" được đánh giá rất cao về chất lượng, nhưng kết quả phòng vé không cao như kỳ vọng. Phim nhiều khả năng gây lỗ 100 triệu USD.

Theo thống kê từ Box Office Mojo, One battle after another (tựa Việt: Trận chiến sau trận chiến) đã mang về 171 triệu USD trên toàn cầu, tính đến hết ngày 24/10. Trong đó, 64 triệu USD đến từ thị trường Bắc Mỹ và khoảng 107 triệu USD tới từ phòng vé quốc tế.

Thực tế, giới quan sát nhận định dây vẫn là những con số không tệ với một bộ phim dài gần 3 tiếng và xếp hạng R (18+). Song, theo Variety, với kinh phí sản xuất cao ngất ngưởng, bộ phim có Leonardo DiCaprio đóng chính có thể khiến nhà sản xuất lỗ chổng vó.

Cụ thể, tác phẩm có kinh phí sản xuất 130 triệu USD, cộng thêm 70 triệu USD cho các hoạt động quảng bá. Chưa kể, DiCaprio còn nhận được thù lao tương ứng với một phần doanh thu theo cam kết ban đầu. Theo ước tính, One battle after another cần đạt hơn 300 triệu USD mới có thể chạm ngưỡng hòa vốn.

Song với tình hình phòng vé hiện tại, bộ phim nhiều khả năng sẽ là "bom xịt", gây lỗ khoảng 100 triệu USD cho hãng Warner Bros.

Leonardo DiCaprio anh 1

Diễn xuất đầy cảm xúc của DiCaprio trong phim. Ảnh: Warner Bros.

One battle after another gây lỗ nặng, nhưng vẫn là tác phẩm có doanh thu cao nhất trong sự nghiệp làm phim của đạo diễn Paul Thomas Anderson. Ông là nhà làm phim xuất sắc và được người trong giới nể trọng, song đa số tác phẩm đều lỗ chổng vó do rất kén khán giả, khó tiếp cận với đại chúng.

Trong One battle after another, DiCaprio vào vai Bob Ferguson - một chuyên gia chế tạo chất nổ cùng một nhóm người đứng lên làm cách mạng. Sau khi lập gia đình và có con, Bob dần rút lui. Song băng nhóm của anh vẫn bị truy quét gay gắt, khiến anh phải ôm con trốn biệt tích.

Nhiều chuyên gia nhận định tác phẩm có khả năng trở thành ứng viên nặng ký tại mùa giải Oscar tới. DiCaprio gần như chắc suất đề cử nam chính nhờ màn hóa thân phức tạp. Bên cạnh đó, Sean Penn và Teyana Taylor cũng được dự đoán có cơ hội tranh giải phụ.

