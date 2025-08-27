Johnny Trí Nguyễn nhắc đến cô gái MMA 'hạ gục' thanh niên xăm trổ

Bài đăng mới nhất của Johnny Trí Nguyễn về cô gái MMA 'hạ gục' thanh niên xăm trổ tại hầm để xe chung cư, đang gây chú ý trên mạng xã hội.

Ngày 27/8, Johnny Trí Nguyễn bất ngờ có bài đăng và hình ảnh sau sự việc cô gái MMA "hạ gục" thanh niên xăm trổ tại hầm để xe chung cư, đang gây bàn tán trên mạng xã hội.

Johnny Trí Nguyễn chia sẻ hài hước: "Mạn phép đại diện cho cộng đồng võ thuật MMA cảm ơn em gái. Từ nay chắc các võ đường/CLB chúng tôi sẽ có thêm vài bạn nữ vào học tập. Anh em chúng tôi đã còng lưng làm giải đấu để quảng bá nhưng cũng không bằng em tung vài chiêu".

Theo Johnny Trí Nguyễn, nhiều người biết tới và quan tâm MMA sau sự việc của cô gái này.

Johnny Trí Nguyễn có bài đăng gây chú ý. Ảnh: FBNV.

Johnny Trí Nguyễn nhắc đến thanh niên xăm trổ và nói thêm: "Thôi thì tặng bạn một suất học bổng luôn, không phải để có khả năng đánh phụ nữ mà để có tinh thần chính trực, không hà hiếp phái yếu".

Bài đăng của Johnny Trí Nguyễn nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Chỉ hơn một giờ đăng tải, gần 9.000 lượt thích và hàng trăm chia sẻ, bình luận về những chia sẻ của nam diễn viên.

Johnny Trí Nguyễn được biết đến là người rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực võ thuật và điện ảnh. Nhiều năm qua, anh là người khởi xướng giải đấu võ thuật tổng hợp (MMA) được mang tên Gods Of Martial Arts (GMA).

Theo võ sư, GMA sẽ thi đấu theo luật MMA chuyên nghiệp. Điều khác biệt nằm ở chỗ thay vì thi đấu trong lồng bát giác như những giải đấu khác, GMA sẽ cho các võ sĩ chinh phục thử thách trên đài lục giác, với dây văng và phần không gian được thiết kế mở rộng giống như sàn đấu của các môn thể thao đương đại đang phổ biến như quyền Anh, Muay Thái, Kickboxing, Võ tự do…

Ở lĩnh vực phim ảnh, vào giữa tháng 5, nam diễn viên trở lại màn ảnh rộng với nhiều vai trò. Anh là đạo diễn hành động kiêm nam chính của Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh (Nguyễn Phan Quang Bình). Cùng thời điểm, Johnny Trí Nguyễn và anh trai Charlie Nguyễn bắt tay thực hiện Dòng máu anh hùng 2.

Danh tính cô gái "hạ gục" thanh niên xăm trổ ở hầm chung cư gây chú ý vài ngày qua là Hoàng Hằng (28 tuổi), là thành viên của CLB Vietnam Top Team. Cô theo tập bộ môn Jiu-jitsu từ năm 2021, đồng thời luyện cả MMA (võ tổng hợp). Việc tập luyện với cô chỉ nhằm rèn luyện sức khỏe, không có định hướng thi đấu. Công việc chính của Hằng là nhân viên văn phòng.