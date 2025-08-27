Sự thật màn cầu hôn của Taylor Swift và cầu thủ cao 1,96 m

Cha của Travis Kelce, Ed Kelce tiết lộ ngôi sao NFL đã cầu hôn Taylor Swift hai tuần trước khi cặp đôi chia sẻ tin tức này trên Instagram vào ngày 26/8.

Mạng xã hội toàn cầu đang bùng nổ sau thông tin Taylor Swift và Travis Kelce chính thức đính hôn sau hai năm hẹn hò. Hàng loạt tờ báo, kênh truyền thông nhiều quốc gia đưa tin về cái "kết trong mơ" của cặp đôi ca sĩ - cầu thủ nổi tiếng.

Theo Eonline, trong một cuộc trò chuyện trên ABC News 5 Cleveland, cha của Travis Kelce, Ed Kelce tiết lộ ngôi sao NFL đã cầu hôn Taylor Swift khoảng hai tuần trước khi cặp đôi chia sẻ tin tức này trên Instagram vào ngày 26/8.

Ông Ed Kelce đùa "Taylor trông có vẻ hơi sốt ruột". Cha Travis Kelce kể con trai ông từng nghĩ sẽ hoãn lại để biến buổi cầu hôn thành một sự kiện hoành tráng, đặc biệt hơn. Nhưng cả ông và cha của Taylor, ông Scott Swift, đều khuyên: “Con có thể cầu hôn ở bất cứ đâu, thậm chí ngay bên vệ đường, miễn là biến nó thành một khoảnh khắc đặc biệt".

Travis cầu hôn Taylor trong một khu vườn ở Lee’s Summit. Ảnh: IGNV.

Khoảnh khắc tuyệt vời nói trên đã diễn ra tại một khu vườn ở Lee’s Summit, Missouri. Khi đó, cả hai chuẩn bị để đi ăn tối. Travis nói với Taylor: "Chúng ta ra ngoài uống một ly nhé", sau đó cầu thủ quỳ gối cầu hôn bạn gái.

Ngay sau đó, cả hai nhanh chóng FaceTime cho những người thân thiết để chia sẻ tin vui. Ông Ed Kelce nhận được cuộc gọi khi đang tham dự buổi tập công khai của đội Philadelphia Eagles hôm 10/8 - ba ngày trước khi tập mới của podcast New Heights của Taylor được phát hành.

"Vừa nhìn thấy FaceTime, tôi thấy Travis, rồi cả Taylor bên cạnh, tôi biết ngay điều họ sắp nói. Và họ đã báo tin cho chúng tôi", cha của ngôi sao NFL hào hứng kể.

Ông Ed chia sẻ từ lâu, ông đã xem Taylor là một phần của gia đình. Ông cảm thấy con trai Travis chưa bao giờ hạnh phúc đến vậy, sau lễ đính hôn.

"Chứng kiến hai đứa bên nhau, mê mẩn nhau như thế, thật sự rất đáng yêu. Chúng chỉ đơn giản là hai người trẻ đang rất yêu nhau", cha của Travis bày tỏ.

Travis Kelce cầu hôn Taylor Swift chỉ hai tuần sau khi cô công bố album phòng thu thứ 12, The Life of a Showgirl, dự kiến ra mắt vào đầu tháng 10. Trước đó, cặp đôi bắt đầu bị phát hiện hẹn hò vào mùa hè năm 2023.

Travis Kelce là cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng, ngôi sao của Kansas City Chiefs và là nhà vô địch Super Bowl. Tuy nhiên, việc hẹn hò với Taylor Swift giúp danh tiếng của anh còn vươn xa hơn. Cặp đôi thường xuyên bị bắt gặp hẹn hò, đi du lịch hay nghỉ dưỡng. Travis Kelce cũng tham dự nhiều buổi diễn trong world tour của bạn gái.