Show thực tế nổi tiếng của Nhật Bản lần đầu đến Việt Nam

  • Thứ năm, 28/8/2025 12:01 (GMT+7)
Nhà sản xuất Produce 101 Japan vừa công bố khởi động mùa mới. Đáng chú ý, ê-kíp mở rộng quy mô tuyển chọn thí sinh trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Theo thông tin mới nhất từ Lapone Entertainment, nhà sản xuất chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng Nhật Bản Produce 101 Japan, show sẽ mở rộng quy mô tìm kiếm thí sinh trên toàn cầu. Đây là lần đầu tiên Produce 101 Japan đến Việt Nam. Mùa mới nhất của chương trình tìm kiếm nhóm nhạc thần tượng mang tên Produce 101 Japan New World.

Vòng sơ tuyển quốc tế đầu tiên sẽ diễn ra tại Los Angeles (Mỹ). Theo nhà sản xuất, năm nay, chương trình áp dụng hình thức phát sóng trực tuyến toàn cầu cùng hệ thống bình chọn của fan quốc tế, cho phép khán giả ở khắp nơi tham gia vào hành trình này.

show Nhat Ban anh 1

Produce 101 Japan là show tìm kiếm nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng ở Nhật Bản.

Produce 101 Japan được nhượng quyền từ chương trình sống còn nổi tiếng phát trên kênh Mnet Hàn Quốc là Produce. Show thực tế bắt đầu lên sóng tại Nhật Bản vào năm 2019 và đã trải qua 3 mùa. Chương trình từng tạo nên cơn sốt tại thị trường giải trí Nhật Bản và đào tạo ra nhiều nhóm nhạc nam có tiếng.

Quy trình tuyển chọn quy tụ 101 thực tập sinh tranh tài qua nhiều thử thách về vũ đạo và ca hát, với kết quả cuối cùng hoàn toàn do khán giả bình chọn. Khác với phiên bản gốc tại Hàn Quốc, các nhóm nhạc thường tan rã sau khi hết thời hạn hợp đồng, những nhóm chiến thắng từ Produce 101 Japan được kỳ vọng sẽ hoạt động lâu dài, mở rộng sự nghiệp tại châu Á.

