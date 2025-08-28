PSY bị điều tra vì để quản lý nhận thay thuốc ngủ. Tại Hàn Quốc, hành động này vi phạm Luật Y tế.

Theo Chosun Ilbo vào 27/8, Sở Cảnh sát Seodaemun ở Seoul đang điều tra PSY và bác sĩ kê đơn thuốc ngủ, một loại thuốc hướng thần, về tội vi phạm Luật Y tế. Cảnh sát bắt đầu cuộc điều tra sau khi phát hiện PSY được kê đơn thuốc hướng thần tại một bệnh viện đại học ở Seoul mà không được điều trị trực tiếp từ 2022 cho đến gần đây. Nam rapper đã nhờ quản lý đến lấy thuốc thay.

Thuốc hướng thần chỉ có thể được kê đơn sau khi tham khảo ý kiến ​​trực tiếp với bác sĩ. Bệnh nhân phải đến lấy thuốc trực tiếp chứ không được nhờ người khác.

PSY lại vướng ồn ào. Ảnh: MoneyS.

Tới sáng 28/8, PSY thừa nhận thông tin trên. Công ty quản lý của PSY, P Nation tuyên bố: "Việc nhờ người khác nhận thuốc ngủ theo đơn là một sai lầm rõ ràng. Chúng tôi xin lỗi. PSY đã được chẩn đoán mắc chứng rối loạn giấc ngủ mãn tính và đang dùng thuốc ngủ theo chỉ định của nhân viên y tế. Anh ấy đã uống đúng liều lượng theo hướng dẫn của nhân viên y tế".

Công ty khẳng định đơn thuốc đó được PSY sử dụng trực tiếp, chứ không phải được kê thay cho quản lý. Người quản lý chỉ được yêu cầu tới lấy giúp thuốc cho PSY.

Đồn Cảnh sát Seodaemun ở Seoul đang điều tra Giáo sư A, người đã kê đơn thuốc cho PSY và bệnh viện đại học, về tội vi phạm Luật Y tế. Cảnh sát đã khám xét và thu giữ bệnh án liên quan.

Loại thuốc mà PSY được kê đơn có công dụng hướng thần, dùng để điều trị rối loạn giấc ngủ, rối loạn lo âu và trầm cảm. Ngoại trừ những trường hợp cực kỳ đặc biệt, việc ủy ​​quyền nhận đơn thuốc bị nghiêm cấm.