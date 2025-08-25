Lưu Diệc Phi lộ diện sau ồn ào

Sau thời gian vướng loạt ồn ào, từ tin đồn đời tư tới tranh cãi ở giải Bạch Ngọc Lan, Lưu Diệc Phi mới đây lộ diện trong sự kiện ở Thành Đô, Trung Quốc.

Ngày 25/8, tờ Dutenews đưa tin Lưu Diệc Phi tham dự một sự kiện ở Thành Đô với vai trò đại sứ thương hiệu. Xuất hiện đúng ngày sinh nhật, Lưu Diệc Phi được khán giả tại sự kiện đồng thanh chúc mừng sinh nhật. Khi thấy khán giả hô vang: "Chúc mừng sinh nhật", Lưu Diệc Phi đáp lại: "Cảm ơn mọi người đã chúc phúc". Trước đó, nhiều đồng nghiệp nổi tiếng như Đường Yên, Huệ Anh Hồng, Ngô Ngạn Xu... đăng bài chúc mừng nữ diễn viên.

Nữ diễn viên mặc set đồ đen với áo da và chân váy, boot cổ cao. Nhan sắc của Lưu Diệc Phi trong sự kiện được khen ngợi. Làn da mịn màng, thần thái tươi tắn, tự tin của nữ diễn viên thu hút sự chú ý. Nhiều khán giả nhận xét ở tuổi 38, Lưu Diệc Phi vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung.

Lưu Diệc Phi trong sự kiện. Ảnh: Weibo.

Hồi tháng 7, Lưu Diệc Phi vướng ồn ào và tranh cãi. Lý do là cô bị tố tức giận, bức xúc đến mức bật khóc và bỏ về giữa chừng ở lễ trao giải Bạch Ngọc Lan vì trượt danh hiệu Thị hậu. Đôi bên không lên tiếng về vụ việc nhưng nó ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng của Lưu Diệc Phi. Kể từ đó, cô cũng im ắng, không xuất hiện công khai.

Trước đó nữa, Lưu Diệc Phi lại vướng tin hẹn hò Trần Hiểu. Đầu tháng 7, tờ Sohu đưa tin blogger chuyên săn tin nổi tiếng Trương Hiểu Hàn đăng tải bộ tranh biếm họa, ám chỉ đời tư của một nữ diễn viên (tạm gọi là Tiểu Mỹ). Tuy nhiên, nhiều chi tiết trong bộ truyện khiến cư dân mạng đồng loạt suy đoán nhân vật Tiểu Mỹ có thể là Lưu Diệc Phi.

Tiểu Mỹ cặp kè với một ông chủ để thăng tiến sự nghiệp rồi rút lui khi sự nghiệp của ông chủ sa sút. Sau đó, Tiểu Mỹ yêu một bạn trai keo kiệt và bị lợi dụng dẫn đến chia tay. Vài năm sau, Tiểu Mỹ yêu một nam diễn viên đã có gia đình trên phim trường. Anh này hứa ly hôn để đến với cô, nhưng thật chất chỉ là lời nói dối.

Tiểu Mỹ được đồn đoán là Lưu Diệc Phi còn ông chủ là Trần Kim Phi. Bạn trai keo kiệt là Song Seung Hun và đồng nghiệp đã lập gia đình là Trần Hiểu. Tuy nhiên, các nhân vật chính giữ im lặng trước tin đồn.